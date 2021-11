Analyse du prix du BNB : l’activation des cartes Binance peut-elle augmenter la valeur du jeton ?

Binance BNB / USD est l’une des plus grandes bourses de crypto-monnaie en termes de volume de transactions quotidiennes, qui a été fondée en 2017.

Binance Coin (BNB) est le jeton de crypto-monnaie émis par la bourse et est utilisé comme utilitaire sur la bourse, permettant aux utilisateurs de payer les transactions et les frais de négociation à un taux inférieur.

La carte Binance fonctionne comme une carte de débit normale. Cependant, il vous permet de dépenser vos crypto-monnaies. C’est une carte VISA acceptée par plus de 60 millions de commerçants dans le monde.

Accès à la carte Binance dans les portefeuilles de financement des utilisateurs comme catalyseur de croissance

Le 22 octobre, nous avons discuté de la manière dont les développeurs du BSC ont proposé des mesures supplémentaires pour augmenter la valeur du BNB.

Le 3 novembre, Binance a annoncé sur Twitter que la carte Binance peut désormais être connectée aux portefeuilles de financement des utilisateurs.

De plus, la bourse semble déplacer des portefeuilles peer-to-peer et autres dans son portefeuille de financement.

Cela signifie que les utilisateurs peuvent enfin connecter leur carte Binance à leurs portefeuilles de financement, ce qui leur permet d’accéder à des frais nuls sur leurs paiements. Veuillez noter que des frais de tiers peuvent toujours s’appliquer.

C’est un excellent avantage pour ceux qui ont déjà obtenu leur carte Binance. Grâce à l’activation de la carte, les utilisateurs peuvent également avoir des crypto-monnaies dans leur portefeuille de financement Binance, ce qui leur permet à leur tour de les échanger à chaque fois qu’ils effectuent un paiement.

Binance remboursera également 8% à tous les utilisateurs éligibles utilisant la carte Visa Binance. De plus, tous les fonds de la carte Binance sont protégés par les normes de sécurité les plus élevées de Binance.

Devriez-vous investir dans Binance Coin (BNB) ?

Le 3 novembre, Binance Coin (BNB) valait 551 $.

Pour avoir une meilleure perspective sur le type de valeur du jeton, nous le comparerons à sa valeur la plus élevée de tous les temps, ainsi qu’à ses performances en octobre.

Le BNB a atteint son plus haut historique le 10 mai en atteignant 686,31 $. Cela signifie que le jeton valait 135,31 $ de plus ou 24% de plus que son plus haut historique.

En termes de performance d’octobre, son point le plus bas était le 12 octobre, lorsque le jeton est tombé à une valeur de 395,57 $.

Son point culminant a été le 30 octobre, lorsque la valeur du jeton a augmenté à 536,57 $.

Ici, nous pouvons voir que le jeton a augmenté en valeur de 141 $ ou 35% tout au long du mois d’octobre.

Du 30 octobre au 3 novembre, le jeton a augmenté de 14,43 $ soit 2%.

Avec la possibilité désormais de connecter la carte Binance à un portefeuille de fonds, nous pourrions assister à une augmentation de l’utilisation de Binance Exchange, ce qui rendra le jeton BNB plus précieux.

Cela nous donne une indication que le jeton peut potentiellement atteindre une valeur de 580 $ d’ici la fin novembre, ce qui en fait une solide opportunité d’investissement à son prix actuel.

