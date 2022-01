Analyse du prix du Dogecoin : y a-t-il encore un espoir qu’il remonte ?

Le marché de la cryptographie continue d’être en difficulté car Bitcoin continue de faire baisser presque toutes les autres crypto-monnaies. Le prix du Dogecoin n’échappe pas à cette marée, ce qui nous amène à réaliser cette analyse pour savoir s’il sera possible qu’il se redresse prochainement.

Après une formidable année 2021, DOGE a chuté de plus de 75 % par rapport à son plus haut historique de 0,75 $.

Au moment d’écrire ces lignes, le cryptomeme se négocie à 0,17 $, accumulant une perte de 3,31 % au cours des dernières 24 heures et de 11,86 % au cours des 7 derniers jours. Sa capitalisation boursière est de 22,55 milliards de dollars, ce qui en fait la 12e plus grande crypto-monnaie.

Dogecoin publie sa feuille de route 8 ans après son lancement, mais le marché ne répond pas avec enthousiasme

L’année qui vient de s’écouler a sans aucun doute été la meilleure pour les crypto-monnaies basées sur les mèmes telles que DOGE et SHIBA ; Mais après la bulle et son éclatement, il semble difficile de faire retrouver aux investisseurs leur appétit pour le risque extrême.

Les développeurs derrière Dogecoin tentent de regagner le moral sur le marché de la crypto-monnaie, en publiant une feuille de route pour faire de cette pièce plus qu’une simple blague.

Après 8 ans d’avoir vu la lumière, DOGE pourrait maintenant commencer à voir des avancées pour élargir sa gamme de cas d’utilisation. Malgré tout, il semble que les investisseurs ne soient pas très enclins à investir dans ce projet, du moins pour le moment.

La feuille de route parle du développement d’un nouveau site Web, d’un portefeuille appelé GigaWallet, d’une éventuelle capacité de cette blockchain à frapper NFT et de l’obtention de la collaboration de Vitalik Buterin pour mettre en œuvre un protocole de preuve de participation.

C’est sans aucun doute une nouvelle qui pourrait favoriser le positivisme sur le marché de cette crypto-monnaie. Mais, pour l’instant, ce n’est pas arrivé. Il semble que nous devions d’abord assister à un rallye Bitcoin, alimentant l’enthousiasme dans l’écosystème crypto.

Analyse technique Dogecoin

Dans le graphique journalier DOGE vs USDT, nous voyons que le prix de cette pièce s’est rapproché d’un bon côté avec un support à environ 0,16 $ et une résistance à 0,19 $.

Franchir l’un ou l’autre des extrêmes pourrait annoncer un prochain mouvement majeur, dans la direction que la gamme a été traversée.

Pour le moment, il semble plus probable que le prix du Dogecoin s’échappe par le bas, car la tendance précédente est à la baisse.

Cependant, on voit qu’en dessous il y a une zone de demande assez pertinente, où l’on pourrait bien voir des ventes ralentir, voire un début possible d’une forte reprise.

Analyse du graphique journalier du prix du Dogecoin. Source : TradingView.

La force haussière est toujours dominante

Après avoir analysé le graphique hebdomadaire des prix Dogecoin, nous pouvons conclure que les taureaux sont toujours la force dominante.

Bien que le prix ait chuté de plus de 75 % par rapport à son plus haut historique, si nous regardons vers la gauche, la force de cette chute est totalement éclipsée par le rallye haussier des mois précédents.

Il est encore possible que le prix effectue une correction normale et nécessaire, avant de revenir à sa tendance précédente.

Nous voyons que le prix a atteint la zone autour de 78,6% de l’outil de retracement de Fibonacci, et à partir de là, il est resté à défendre un support proche de 0,16 $.

Si cela continue, le point actuel pourrait être le creux de la baisse (ou presque), avant de reprendre la tendance.

Pour confirmer que ce sera le cas, le prix doit commencer à faire des bas et des hauts de plus en plus hauts.

Tant que cela n’arrivera pas, Dogecoin restera en danger, et s’il perd 0,16$, une baisse assez inquiétante pourrait s’ensuivre, puisque le terrain sera déblayé à 0,08$. Mais pour l’instant, c’est un scénario peu probable.

Toutes nos publications sont informatives, elles ne doivent donc en aucun cas être considérées comme des conseils en investissement.

