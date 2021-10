Analyse du prix du litecoin: le LTC haussier a du mal à dépasser la résistance de 196 $

TL;Répartition DR

L’analyse des prix du Litecoin est haussière aujourd’hui. La résistance est présente à 207 $. Le support pour LTC/USD se trouve à 189 $.

L’analyse du prix du Litecoin révèle que la crypto-monnaie est en mode haussier mais qu’elle a du mal à dépasser le niveau de résistance actuel de 196 $. C’est la résistance exacte que nous avons signalée dans notre analyse technique d’hier pour LTC. Cependant, le LTC est supérieur à 196 $ avec une différence de quelques décimales, mais il chute encore et encore en dessous du niveau de résistance. LTC/USD a besoin de plus de poussée pour casser au-dessus et transformer la grande résistance en support, et il y a de nombreuses chances pour un mouvement haussier.

Si LTC/USD passe avec succès la fourchette de 196 $, le prochain objectif sera de se maintenir au-dessus de la poignée de 200 $ avant de continuer vers la prochaine résistance de 207 $.

Graphique des prix LTC/USD à 1 jour : les taureaux LTC ont besoin de plus de soutien

Le graphique des prix sur 1 jour pour l’analyse des prix du Litecoin montre que des efforts haussiers sont en cours dans un contexte de forte pression du marché à 196 $. Actuellement, la paire LTC/USD se négocie à 196,62 $ au moment de la rédaction. Litecoin au cours des dernières 24 heures montre une amélioration du prix de 1,6% et rapporte un gain de près de cinq pour cent au cours des sept derniers jours. Bien que le volume des transactions ait diminué de 13,7%, la capitalisation boursière s’est améliorée de 1,8% au cours des dernières 24 heures, donnant une domination du marché de 0,53 au Litecoin.

Tableau des prix LTC/USD 1 jour. Source : TradingView

La volatilité est relativement élevée pour la paire LTC/USD car la bande supérieure de Bollinger est à 202 $ représentant la résistance pour LTC/USD, et la bande inférieure est à 166 $, soit une moyenne moyenne à 184 $, la moyenne du L’indicateur représente la prise en charge des SLD. L’indicateur des bandes de Bollinger suggère que le LTC fera face à une autre pression de vente au niveau de 202 $ s’il dépasse la barre psychologique de 200 $.

L’indice de force relative est à l’indice 59 dans la moitié supérieure de la zone neutre. Mais le mouvement horizontal rectiligne du RSI indique une activité d’achat et de vente égale sur le marché, ce qui a ralenti le mouvement des prix.

Analyse du prix du Litecoin : développements récents et autres indications techniques

L’analyse du prix du Litecoin en 4 heures montre que le prix est passé en douceur jusqu’à 198,4 $ au cours des quatre premières heures de la session d’aujourd’hui, mais la pression de vente s’est ensuite installée et a ramené le prix dans la fourchette de 196 $ à 195 $. Les chances sont là pour une nouvelle dégradation des prix dans les heures à venir.

Tableau des prix LTC/USD sur 4 heures. Source : TradingView

La volatilité est toujours élevée sur le graphique de 4 heures mais diminue maintenant lentement alors que la bande de Bollinger montre une convergence avec la bande supérieure à 207 $ et la bande inférieure à 188 $, faisant une moyenne à 194 $, ce qui représente un support pour LTC. Cependant, la lecture de la bande supérieure reconfirme la résistance de 207 $ comme décrit précédemment. Le RSI montre des performances inquiétantes sur le graphique de 4 heures, car il a pris une pente descendante, indiquant une activité de vente écrasante, annulant les efforts haussiers à l’heure actuelle. Le RSI se négocie à l’indice 52.

Dans l’ensemble, l’environnement est haussier pour LTC car il se négocie près de la fourchette de 200 $. La plupart des indicateurs techniques montrent des signes haussiers, au nombre de 14, y compris les moyennes mobiles et l’oscillateur MACD. En revanche, trois indicateurs techniques montrent des signes baissiers, dont l’oscillateur Momentum. Cependant, neuf indicateurs techniques restent neutres pour le moment.

Analyse du prix du Litecoin : conclusion

L’analyse des prix du Litecoin suggère que les taureaux ont besoin de plus de pression pour dépasser la résistance de 196 $. Si LTC dépasse les 196 $, le prochain objectif sera de 202 $. D’un autre côté, si LTC devient la proie du côté baissier, il pourrait revenir sur le support à 190 $. Les chances sont toujours là pour une cassure à la hausse dans les prochaines heures.

Clause de non-responsabilité. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.