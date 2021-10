Analyse du prix du litecoin : LTC consolidé en dessous de 169 $, quelle est la prochaine étape ?

in

L’analyse des prix du Litecoin montre une fonction de prix baissière. Le support pour LTC/USD se trouve à 164 $. Une forte résistance se trouve à 176 $.

L’analyse des prix du Litecoin est aujourd’hui baissière. La fonction de prix est à la baisse car les ours ont repris la tendance haussière en cours et ont stoppé la nouvelle tendance haussière. La fonction de prix montre un mouvement lent à mesure que le LTC/USD se consolide, et il y a de bonnes chances que le prix augmente dans les prochains jours.

Le LTC/USD, malgré une baisse des prix toujours en baisse, affiche un gain de 0,2% en valeur au cours des dernières 24 heures et un gain de 13% au cours des sept derniers jours. Le volume des transactions a augmenté de 0,7% au cours des dernières 24 heures.

Graphique des prix LTC/USD à 1 jour : les prix baissent alors que les baissiers prennent le contrôle

Le graphique des prix sur 1 jour pour l’analyse des prix du Litecoin montre que le prix baisse, mais pas de manière abrupte, car les ours ont réussi à prendre le contrôle de la fonction de prix d’aujourd’hui.

Tableau des prix LTC/USD 1 jour. Source: tradingview

La volatilité est relativement élevée, mais les bandes de Bollinger avancent constamment avec la bande supérieure à 192 $ et la bande inférieure à 133 $ ; la ligne moyenne moyenne des bandes de Bollinger se forme en dessous du niveau des prix à 163 $. L’indicateur montre une marge suffisante pour le mouvement des prix à la hausse ou à la baisse.

L’indice de force relative (RSI) est proche du centre de la zone neutre, affichant une lecture de 52. Le RSI s’est redressé le 1er octobre et maintient toujours le même comportement, suggérant une concurrence féroce entre le côté haussier et baissier du marché, mais il devrait baisser dans les heures à venir, car le prix baisse lentement, ce qui signifie que l’activité de vente submerge le côté acheteur.

Le MACD est actuellement haussier car l’histogramme montre une couleur vert foncé. Le MACD a observé un croisement haussier hier, alors que le prix augmentait depuis les derniers jours et a récupéré les pertes des 12 derniers jours, ce qui a contribué à rendre le MACD haussier ; comme on peut le voir, les barres ont grossi malgré la tendance baissière d’aujourd’hui.

Analyse du prix du Litecoin : développements récents et autres indications techniques

Le graphique des prix en 4 heures pour l’analyse des prix du Litecoin confirme en outre la consolidation du LTC/USD, car les efforts haussiers peuvent être vus dans les graphiques, comme en témoigne le dernier chandelier vert, qui prouve que les taureaux ne permettront pas un déficit substantiel de prix.

Tableau des prix LTC/USD sur 4 heures. Source : Tradingview

La volatilité est élevée sur le graphique de 4 heures et les bandes de Bollinger montrent une cassure à la hausse, ce qui est un bon signe pour la paire LTC/USD. On peut s’attendre à ce que la valeur de la pièce augmente dans un proche avenir; sinon aujourd’hui, ce sera peut-être demain, comme l’indique l’indicateur. La ligne moyenne moyenne de l’indicateur est toujours bien en dessous du niveau des prix à la barre des 162 $. Le RSI est proche de la limite de surachat mais dans la zone neutre à l’indice 66 après être resté dans la zone de surachat au cours des deux derniers jours, indiquant une baisse de l’activité d’achat.

La moyenne mobile (MA) est toujours inférieure au niveau des prix à la barre des 168,6 $, si le prix descend au niveau MA, alors ce sera un croisement baissier; d’autre part, si le prix se maintient au-dessus de la MA, on peut s’attendre à une hausse des prix dans les heures à venir. Les MA10 et MA20 à court terme soutiennent la décision d’acheter des actifs LTC/USD. Les moyennes mobiles exponentielles EMA10 et EMA20 soutiennent également le côté haussier. En comparaison, le MA30 supporte le côté baissier du marché.

Les oscillateurs sont parfaitement neutres car neuf oscillateurs sont neutres et ne montrent aucun signe, y compris le RSI et les oscillateurs d’équilibre de puissance. En revanche, le MACD est du côté haussier et l’oscillateur Momentum supporte le côté baissier.

Analyse du prix du Litecoin : Conclusion

L’analyse du prix du Litecoin suggère que la crypto-monnaie se consolide aujourd’hui, car le prix a baissé aujourd’hui, mais les indications à court terme soutiennent la tendance haussière, et nous pouvons nous attendre à ce que le prix augmente dans les prochains jours. Aujourd’hui, LTC devrait descendre à 165 $.

Clause de non-responsabilité. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.