Analyse du prix du litecoin: LTC marque un plus bas à 193 $, alors que les taureaux reprennent le contrôle

L’analyse des prix du Litecoin est haussière aujourd’hui. La résistance est présente à 196,7 $. Le support est évidemment fort à 189 $.

L’analyse du prix du Litecoin est haussière car le prix montre une reprise après un essai baissier au cours des deux derniers jours. LTC/USD a observé un sommet mensuel le mercredi 20 octobre, lorsqu’il est passé au-dessus de 200 $, 207 $ pour être exact, mais n’a pas pu maintenir la position et est revenu à 196 $ le lendemain, suivi d’un autre creux de 190 $ hier. Mais le LTC/USD a rejeté une nouvelle baisse, alors que les acheteurs reprennent le contrôle de la fonction de prix et qu’une augmentation des prix est observée aujourd’hui. La prochaine résistance pour les taureaux LTC est présente à 196 $.

Graphique des prix LTC/USD à 1 jour : le prix augmente après une perte

Le graphique des prix sur 1 jour pour l’analyse des prix du Litecoin montre que le prix a été augmenté à 193 $ au moment de la rédaction, car les taureaux couvraient une fourchette ascendante de 190,7 $ à 193 $ aujourd’hui. LTC/USD est toujours en perte de 3,5% au cours des dernières 24 heures en raison de la tendance baissière des deux derniers jours. Mais la crypto-monnaie rapporte un gain de 1,9% au cours des sept derniers jours. Le volume des transactions affiche une baisse de 18%, entraînant une baisse de la capitalisation boursière de 3%.

Tableau des prix LTC/USD 1 jour. Source : TradingView

La volatilité est légère pour la paire LTC/USD, et les bandes de Bollinger montrent un mouvement à la hausse avec sa bande supérieure à 201 $, représentant la résistance, et la bande inférieure à 164 $. La moyenne moyenne de l’indicateur est inférieure au niveau de prix représentant un soutien pour LTC à 183 $.

L’indice de force relative (RSI) se situe dans la moitié supérieure de la zone neutre à l’indice 57, s’échangeant sur une courbe légèrement haussière, indiquant une activité d’achat sur le marché mais pas très intense. Cependant, les acheteurs disposent d’une certaine latitude pour exercer leurs compétences.

Analyse du prix du Litecoin : développements récents et autres indications techniques

L’analyse du prix du Litecoin en 4 heures montre un retour baissier car le prix montre un petit déficit récemment. La cassure des prix était à la hausse au début de la séance d’aujourd’hui et a continué d’augmenter pendant les quatre premières heures, mais récemment une certaine pression de vente a été observée, ce qui a réduit le prix au niveau actuel de 193 $. Le déficit est assez faible mais a constitué un obstacle à la poursuite de la hausse.

Tableau des prix LTC/USD sur 4 heures. Source : TradingView

La volatilité est assez élevée sur le graphique en données de 4 heures mais diminue maintenant lentement à mesure que les bandes de Bollinger montrent une convergence. La moyenne moyenne des bandes de Bollinger est de 197 $ sur le graphique de 4 heures, ce qui représente la résistance pour LTC. Le RSI est également sur une pente descendante dans la moitié inférieure de la zone neutre, indiquant l’activité de vente actuelle sur le marché.

Les indications techniques globales sont toujours haussières en raison de la récente cassure du LTC au-dessus de la fourchette de 200 $, et près de 14 indicateurs techniques, y compris les moyennes mobiles et les moyennes mobiles exponentielles et l’oscillateur MACD, soutiennent le côté haussier. Au contraire, deux indicateurs techniques, dont la moyenne mobile Momentum et Hull, soutiennent le côté baissier.

Analyse du prix du Litecoin : conclusion

L’analyse technique du Litecoin montre que le LTC/USD a du mal à s’approcher de la barre des 200 $ actuellement, car le LTC/USD a fortement chuté par rapport à la barre des 209 $, tombant à 190,7 $. Actuellement, le LTC/USD se consolide et les haussiers ont besoin de plus de consolidation pour continuer à monter.

Clause de non-responsabilité. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.