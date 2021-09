Analyse du prix du TRON : le TRX/USD a du mal à briser la résistance de 0,110, quelle est la prochaine étape ?

in

L’analyse des prix du TRON montre que le marché est équilibré mais légèrement baissier. Le prix oscille entre 0,104426 $ et 0,105276 $ au cours des dernières 24 heures. Une forte concurrence est en cours entre les taureaux et les ours. Le marché devrait devenir haussier dans les prochaines heures. Ce n’est pas le meilleur moment pour un investissement à court terme en raison d’une grande incertitude.

Aujourd’hui, le marché du TRON montre des tendances légèrement haussières, mais la résistance prend le dessus, même s’il semble avoir du mal à retracer le creux d’hier. Entre le 16 et le 17, TRON a connu une période d’engloutissement baissier. Maintenant, cela peut prendre un certain temps avant que la pièce ne parvienne à retracer.

Carte thermique de la crypto-monnaie par Coin360

Dans l’ensemble, la carte thermique crypto de l’ensemble du marché montre des sentiments haussiers. À l’exception de quelques altcoins, toutes les principales pièces cryptées telles que Ethereum (0,75 %) et Bitcoin (1,98 %) marquent une augmentation.

Graphique des prix TRON par TradingView

Le graphique sur 1 jour de l’analyse des prix TRON nous donne une bonne image de la guerre en cours entre les taureaux et les ours. Il semble que les haussiers aient du mal à faire monter le marché, mais la résistance est tout simplement trop élevée pour être combattue.

Le RSI, cependant, montre une stabilité significative à 54,65. De plus, l’analyse MACD montre un croisement imminent, qui ne manquera pas de faire baisser le marché.

Mouvement des prix sur 24 heures du TRON – Légèrement baissier dans un marché neutre

Graphique des prix TRON par TradingView

Il y a à peine 24 heures, le prix du TRON a clôturé à 0,104426 $. En comparaison, il n’y a pas beaucoup de différence entre cela et le prix actuel de 0,105276 $. Bien que le prix ait augmenté pendant certaines périodes haussières, il oscille principalement autour de ces valeurs.

Actuellement, TRON a une capitalisation boursière de 7,06 milliards de dollars avec un rang de marché de 26. En outre, le volume des transactions a diminué de 43,72 % par rapport à hier, avec un ratio volume/capitalisation boursière de 0,1919.

Sur le graphique d’analyse des prix TRON 1 heure ci-dessus, le RSI indique que le marché de l’heure actuelle est assez survendu. Les vendeurs semblent se précipiter pour vendre en raison des craintes de nouvelles baisses des prix, provoquant un sentiment baissier. Cependant, cela devrait se stabiliser dans les prochaines heures.

Le MACD indique également une prise de contrôle lente mais certaine de la résistance. Cependant, ce n’est pas quelque chose que les taureaux ne peuvent pas surmonter bientôt.

Analyse des prix TRX/USD sur 4 heures – Les taureaux peuvent surmonter les sentiments baissiers

Graphique des prix TRON par TradingView

Le graphique de 4 heures de l’analyse des prix TRON nous donne un bien meilleur point de vue. Les taureaux s’efforcent de contrer la pression croissante des ours. Le RSI, bien que dans la région équilibrée, évolue lentement vers le côté survendu.

D’un autre côté, l’analyse MACD nous donne un peu d’espoir car la force des histogrammes, bien qu’ils soient dans les rouges, diminue lentement. Les courbes laissent présager un éventuel croisement dans les prochaines heures, provoquant peut-être un décalage.

Analyse du prix du TRON : conclusion

Tous les indicateurs suggèrent que les taureaux sont toujours en action et que le marché est actuellement stable. Bien que l’on s’attende à ce que les taureaux prennent le relais, entraînant une amélioration des prix, rien n’est encore trop certain. Le marché pourrait très bien subir une nouvelle baisse baissière. Par conséquent, ce n’est peut-être pas le meilleur moment pour faire des investissements à court terme en raison de toute l’incertitude.

