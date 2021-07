Analyse du profil de l’équipe du Real Madrid Femenino

Lors de leur première saison sous le nom officiel de « Real Madrid », l’équipe Femenino a réussi à terminer à la 2e place, derrière l’équipe de Barcelone triple vainqueur. Le Real Madrid a signé neuf signatures au début de la saison dernière, presque toutes ayant eu un impact important dans la course pour une place de qualification pour l’UWCL.

Mais, alors que 2021/22 se profile, le Real Madrid ne peut pas se reposer sur ce qu’il a fait lors de la campagne précédente. Ils sont encore loin d’être une équipe parfaite et ont de véritables domaines de préoccupation qui nécessitent une attention immédiate s’ils veulent constamment défier au sommet.

Alors que la fenêtre d’été démarre, les changements apportés à l’équipe aussi. Jusqu’à présent, six joueurs ont quitté le club. Les goûts de Sofia Jakobsson, Jessica Martínez et Thaisa ne font plus partie du Real Madrid. En ce qui concerne les arrivées, Madrid a fait venir l’attaquant de 24 ans de la Real Sociedad Nahikari García et la milieu de terrain de 30 ans Claudia Zornoza de Levante.

Jetons un coup d’œil à l’âge actuel et à la répartition des minutes jouées pour les membres restants de l’équipe de la saison dernière.

Remarque : Nahikari et Zornoza ne figurent sur le graphique que pour montrer comment ils ajustent le profil d’âge de l’équipe. Par conséquent, il est indiqué qu’ils ont joué « 0 » minutes pour le Real Madrid.

Le Real Madrid a un bon noyau avec Misa Rodríguez, Maite Oroz, Teresa Abelleira, Olga Carmona, Ivana Andrés et Marta Cardona, qui sont soit dans leurs premières années ou sur le point d’entrer dans leurs meilleures années. Madrid a également un bon lot de vétérans à Babett Peter, Aurélie Kaci, Kosovare Asllani et Kenti Robles, qui ont joué au plus haut niveau à travers l’Europe.

Tous ces vétérans (y compris Jakobsson) étaient un élément crucial de l’équipe de la saison dernière. Kaci a participé à chaque match de Primera Iberdrola de la saison et Asllani a été le meilleur buteur de l’équipe avec 16 buts. Babett a formé un partenariat incroyable avec Ivana à l’arrière, les deux joueuses se complimentant très bien sur le style de jeu de l’autre. Kenti a bombardé le flanc droit et terrorisé les défenses de l’opposition sans sacrifier la couverture défensive.

Le profil âge-minutes actuel de l’équipe semble bien équilibré, car l’âge moyen du groupe actuel de joueurs est d’un peu plus de 25 ans. L’arrivée de Nahikari (24 ans) s’est ajoutée à ceux qui le seront bientôt. entrant dans leur apogée. Sa signature a également abordé le trou laissé dans l’équipe après le départ de Jessica. La sensation de buteur chez les jeunes Ariana Arias (18 ans) peut être une sauvegarde et apprendre beaucoup de Nahikari.

En examinant de plus près le profil position-âge de l’équipe pour les joueurs actuels, les problèmes commencent à devenir plus clairs.

Défenseurs

Madrid a trois défenseurs centraux et deux arrières droits dans l’équipe. Le poste de CB semble couvert, Ivana ayant beaucoup d’années devant elle et Babett ayant récemment signé une prolongation. La préoccupation immédiate est à l’arrière, en particulier sur le côté gauche. En 2020/21, le rôle de LB a été rempli par Marta Corredera et Olga, dont aucun ne joue naturellement ce rôle.

Olga CarmonaPhoto d’Oscar J. Barroso / Europa Press Sports via .

Alors qu’Olga a fait un assez bon travail à la position (la vitesse de récupération d’Olga a compensé les erreurs de position qu’elle commettait), son meilleur peut être vu dans un rôle plus avancé, où elle s’exprime dans le dernier tiers. Corredera, en revanche, a eu du mal à jouer à l’arrière gauche grâce à son pied droit, ce qui a restreint et limité sa production et l’a rendue prévisible pour ses adversaires. La position LB n’a pas été abordée depuis que le club a lâché Esther en 19/20. Chaque option pour jouer ce poste dans l’équipe actuelle est improvisée et comporte son propre ensemble de problèmes.

Milieu de terrain

Madrid a un duo talentueux et extrêmement qualifié de Maite et Teresa. Leur zeste de jeunesse est complété par les jambes expérimentées de Kaci et Zornoza. La situation au milieu de terrain est loin d’être idéale, Malena étant absente en raison d’une blessure et aucune date fixée pour son retour. Même en l’incluant, la profondeur de Madrid est mince comme du papier et a un trou béant au milieu de terrain défensif.

Au cours de la saison 20/21, Maite a joué en tant que meneuse de jeu profonde à la base d’un milieu de terrain à trois qui a vu Tere et Kaci devant elle la plupart du temps. Alors que Maite aime naturellement fonctionner dans les zones avancées, elle a bien fait en tant que milieu de terrain le plus profond, fournissant un soutien dans les phases de préparation initiales, aidant la progression du ballon et contrôlant le tempo du jeu. Cependant, la ligne arrière de Madrid manquait souvent d’une présence de dépistage au milieu de terrain. Ne pas être la joueuse la plus rapide a également empêché Maite d’occuper des zones plus haut sur le terrain, car elle aurait besoin de récupérer sur de plus longues distances afin d’endiguer une contre-attaque.

Maite OrozPhoto par Irina R. Hipolito / Europa Press Sports via .

Teresa est légèrement mieux adaptée pour jouer un rôle plus profond compte tenu de son passage au Deportivo, mais elle a fonctionné comme la milieu de terrain la plus aventureuse dans un double pivot. Kaci n’est pas non plus la solution idéale, car elle aime être plus box-to-box.

Le club a tenté de résoudre ce problème avec l’arrivée de Claudia Zornoza de Levante, mais ce transfert est assorti d’une mise en garde. Dans son ancien club cette saison, Zornoza a joué en double pivot aux côtés de Sandie Toletti, dont le taux de travail hors ballon est parmi les meilleurs au monde. Zornoza a été jumelé aux côtés de Maitane, qui est un milieu de terrain défensif, la saison précédente. Cela a permis à Zornoza d’être aventureuse en possession, ce dans quoi elle excelle.

Claudia ZornozaPhoto d’Oscar J. Barroso / Europa Press Sports via .

Ainsi, il n’y a pas suffisamment de preuves pour affirmer à quel point elle se débrouillerait avec des responsabilités plus défensives. Il y a eu des moments où elle a été prise au dépourvu à Levante en raison de son manque de conscience défensive globale, mais Zornoza pourrait bien travailler aux côtés de Teresa ou de Maite si Madrid empruntait cette voie. Ce ne sera pas une solution parfaite – juste une meilleure solution que d’utiliser Maite au milieu de terrain défensif.

On pourrait dire que le rôle n ° 6 n’a pas été abordé de front depuis que le club a lâché Ainoa Campo, qui est un DM joueur de balle qui pourrait également fournir une couverture à CB. Pour une équipe qui aime jouer en 4-3-3/4-4-2/4-2-3-1, ne pas avoir de profil destroyer dans l’équipe est loin d’être idéal et n’avoir que quatre milieux de terrain n’est pas non plus idéal pour une institution qui aspire à rivaliser sur tous les fronts.

Cela devrait être l’un des principaux domaines d’adresse de Madrid dans les fenêtres actuelles et futures. De plus, Las Blancas devrait toujours être à la recherche de milieux de terrain polyvalents qui peuvent jouer plusieurs rôles et offrir la flexibilité systémique nécessaire pour réagir à l’état du jeu et à d’autres facteurs.

Attaquants

C’est un domaine où l’équipe madrilène semble « bien » en termes d’options et de profils. Ils ont abordé le poste d’attaquant avec l’arrivée de Nahikari. Le rôle de LW pourrait être et devrait idéalement être rempli par Olga, mais cela dépend de la façon dont Madrid gère le problème LB à portée de main. Asllani peut jouer dans les deux premiers tout en étant capable de remplacer l’attaquante solitaire, ce qu’elle a démontré cette saison (bien que cette dernière ne soit pas la situation idéale). Lorena Navarro est une joueuse intelligente qui offre une option de rotation pour Madrid. Cardona est l’un des piliers de l’attaque madrilène, ayant terminé la saison en tant que 2e meilleur buteur de l’équipe.

Marta CardonaPhoto par Irina R. Hipolito / Europa Press Sports via .

« Le Real Madrid veut toujours construire grand. Ce club a un bel avenir, mais cela prendra du temps. Ce sont les mots d’Asllani avant le tout premier match du club contre Barcelone en 2019, à l’époque où elle jouait encore pour “CD Tacón”. Ces mots sonnent toujours vrai. Madrid veut gagner et les fans veulent que Madrid soit le meilleur. Mais quand le club y arrivera-t-il ? Cela dépend de la qualité de l’équipe et si elle possède les bons profils pour créer une équipe de football complète, équilibrée et dominante.