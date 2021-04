Analyse du trading de prix Bitcoin (BTC)

Après avoir clôturé la session hebdomadaire à 56280 $ dans un modèle engloutissant baissier, en baisse de 6% par rapport à la semaine précédente, BTCUSD a organisé une reprise avortée dans les premières heures de négociation lundi.

Une clôture quotidienne samedi en dessous du niveau de support clé de 61165 a déclenché une baisse rapide et alarmante dimanche, conduisant à la liquidation d’environ 4,9 milliards de dollars de positions longues BTC sur les bourses.

Comme l’illustre le graphique ci-dessous, le prix a rebondi sur la ligne de tendance principale (ligne de tendance inférieure) à 51500 $ et a finalement sécurisé le niveau de 0,618 Fibonacci par clôture quotidienne, mais n’a pas réussi à fermer la ligne de tendance secondaire (ligne de tendance supérieure) à 56900 $. .

Dans les premières heures de lundi, un effort pour récupérer la ligne de tendance secondaire a été rejeté lors de la première demande. Si la ligne de tendance secondaire n’est pas récupérée avant la clôture lundi, alors un nouveau test de la ligne de tendance principale pourrait être imminente. Il est extrêmement important que la BTCUSD conserve la ligne de tendance principale.

Depuis octobre 2020, le RSI quotidien se maintient au-dessus de la zone inférieure du cycle haussier, la plus importante, mise en évidence dans le graphique ci-dessous. Le RSI quotidien est actuellement à son plus bas depuis novembre, en attendant la clôture quotidienne, mais toujours dans la zone qui doit être conservée.

Le Chaikin Money Flow (CMF), qui la semaine dernière est devenu négatif pour la première fois en sept mois, s’approche à nouveau du territoire négatif, indiquant que la pression à la vente pourrait encore persister.

Les principaux niveaux de soutien sont de 54 000 USD et 51 800 USD. Les principaux niveaux de résistance sont de 57 500 $ et 59 100 $.

En effectuant un zoom arrière et en adoptant une perspective à long terme du marché, après avoir franchi les 90 ans après la clôture de mars, le RSI mensuel pourrait nécessiter une période de correction avant de revenir au nouveau prix ATH pour ce cycle haussier vers la fin de 2021.

Comme indiqué ci-dessus, lors des deux précédents rallyes post-réduction de moitié en 2013 et 2017, le premier prix bas de réaction du RSI mensuel, 150 USD en 2013 et 3100 USD en 2017, est devenu le prix plancher approximatif pour les cycles baissiers qui ont suivi, début 2015 et fin. 2018 respectivement. Si cette tendance se maintenait, Bitcoin pourrait établir le prix plancher pour le prochain cycle baissier au cours du mois prochain environ.

Il devrait également être intéressant de voir si la fin de cette phase corrective coïncide avec la fin de la saison fiscale aux États-Unis. La date limite de dépôt de l’impôt fédéral pour l’année d’imposition 2020 était initialement fixée au 15 avril, mais a depuis été prolongée jusqu’au 17 mai.

56013,1660 – 207,25-0,37%

Volume 65,55 bChangement – 207,25 $ Ouvert 56013,1660 $ Circulation 18,69 mCapitalisation du marché 1,05 t

Lamps est un économiste britannique et un évangéliste Bitcoin avec une connaissance insaisissable de tout ce qui concerne la blockchain. Écrivain de profession, les opinions et analyses suasives de Lamps témoignent d’une passion sans faille pour promouvoir l’intégration de la blockchain en tant que nouvelle infrastructure économique et commerciale à l’échelle mondiale.