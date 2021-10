Analyse en profondeur de ‘Dune’ – The Ringer

Mallory Rubin et Joanna Robinson plongent profondément dans l’épopée de science-fiction Dune (05:38). Ils discutent de la signification historique du texte original, passent en revue la culture pop qui l’a suivi et louent les éléments sonores, visuels et narratifs de la dernière adaptation cinématographique (44:35). Ils répondent ensuite à vos questions sur le sac postal (121:01).

Hôtes : Mallory Rubin et Joanna Robinson

Producteurs : Steve Ahlman

Social : Jomi Adeniran

Production supplémentaire : TD St. Matthew-Daniel et Arjuna Ramgopal

S’abonner: Spotify / Podcasts Apple