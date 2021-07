Analyse équipe par équipe de Silverstone

in

Analyse équipe par équipe du Grand Prix de Grande-Bretagne de Formule 1 de dimanche, la 10e course de la saison. Les équipes sont classées dans l’ordre du championnat.

RED BULL – Sergio Perez 16 ans, Max Verstappen à la retraite

Verstappen s’est écrasé après une collision avec Hamilton à Copse dans le premier tour. Son avance de 33 points a été réduite à huit. Le blanc de dimanche a mis fin à une série de cinq victoires consécutives pour Red Bull et réduit leur avance des constructeurs de 44 à quatre points. Verstappen a pris trois points en remportant le tout premier sprint de samedi. Perez est parti dernier mais a signé le tour le plus rapide, sans obtenir le point bonus car il faut finir dans le top 10 pour le faire.

MERCEDES – Lewis Hamilton 1, Valtteri Bottas 3

La huitième victoire à domicile record de Hamilton était également la 99e de sa carrière en F1 et la quatrième de la saison. Il a écopé d’une pénalité de 10 secondes pour la collision de Verstappen, l’a prise et a riposté pour dépasser Leclerc pour la victoire avec deux tours à faire. Bottas a obéi aux ordres de l’équipe alors qu’il était deuxième pour laisser passer Hamilton.

MCLAREN – Lando Norris 4, Daniel Ricciardo 5

Norris a poursuivi sa série de classements parmi les cinq premiers, avec neuf courses en 10, tandis que Ricciardo a obtenu son meilleur résultat de la saison jusqu’à présent. Norris est maintenant remonté à la troisième place du classement général, Ricciardo consolidant la huitième place.

FERRARI – Charles Leclerc 2, Carlos Sainz 6

Leclerc a pris la tête dans le premier tour après la sortie de Verstappen et est resté en tête après le redémarrage jusqu’à ce qu’il soit finalement rattrapé par Hamilton. Le résultat est le premier podium de la saison pour le Monégasque et le deuxième pour Ferrari. Ils ont réduit l’écart avec McLaren, troisième, à 15 points. La course a marqué le 70e anniversaire de la première victoire de Ferrari.

ALPHATAURI – Yuki Tsunoda 10, Pierre Gasly 11

Gasly a subi une crevaison qui l’a obligé à s’arrêter avec cinq tours à faire, anéantissant ses espoirs de marquer des points. Tsunoda a bien géré les pneus et a marqué pour la quatrième fois cette saison.

ASTON MARTIN – Lance Stroll 8, Sebastian Vettel à la retraite

Vettel a filé et s’est retrouvé à l’arrière du terrain tout en combattant Alonso. La voiture a ensuite été abandonnée avec un problème de refroidissement. Stroll est passé de la 14e place sur la grille grâce à deux bons départs.

ALPIN – Fernando Alonso 7, Esteban Ocon 9f

Un doublé pour l’équipe appartenant à Renault, avec Alonso marquant pour la cinquième course consécutive et Ocon de retour dans les points pour la première fois depuis Monaco.

ALFA ROMEO – Antonio Giovinazzi 13 ans, Kimi Raikkonen 15 ans

Raikkonen a couru dans les points jusqu’à ce qu’un contact tardif avec Perez déclenche une vrille qui l’a fait chuter dans l’ordre.

WILLIAMS – George Russell 12 ans, Nicholas Latifi 14 ans

La recherche d’un premier point par Russell avec Williams se poursuit. Le Britannique a écopé d’une pénalité de trois places sur la grille samedi et a terminé là où il avait commencé.

HAAS – Nikita Mazepin 17 ans, Mick Schumacher 18 ans

Mazepin a dépassé Schumacher et n’a terminé devant l’Allemand que pour la deuxième fois cette saison.