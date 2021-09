Analyse et aperçu des prix de la crypto le 24 septembre : Ethereum, Ripple, Cardano, Solana et Avalanche

in

Ethereum

Ethereum est en forte baisse de 21% cette semaine alors que la pièce se situe sous les 3000 $. La vente a commencé lundi lorsque l’ETH a glissé sous le décolleté d’un motif tête et épaules et de la MA à 50 jours. Initialement, le marché a trouvé un support à 3 000 $, mais continuerait de tomber en dessous mardi pour trouver un support à 2 770 $ (0,786 Fib Retracement).

L’ETH a rebondi mercredi et jeudi en remontant au-dessus de 3 000 $. Cependant, il a encore perdu 9 % aujourd’hui, ce qui l’a fait redescendre sous les 3 000 $ et atteindre le support de la MA à 100 jours à environ 2730 $.

Pour l’avenir, si les vendeurs baissent, le premier support se situe entre 2770 $ (0,786 Fib) et 2730 $ (MA de 100 jours). Viennent ensuite 2 600 $ (MA de 200 jours), 2 500 $, 2420 $ (extension de 1,618 Fib à la baisse) et 2 200 $ (0,786 Fib).

De l’autre côté, la première résistance se situe à 2890 $. Viennent ensuite 3 000 $, 3 200 $, 3 350 $ (MA de 50 jours et MA de 20 jours) et 3 500 $.

Graphique journalier ETH/USD. Source : TradingView.

L’ETH lutte également contre le BTC cette semaine, car il a chuté à 0,0667 BTC (extension de 1,272 Fib à la baisse) aujourd’hui. La crypto-monnaie est tombée en dessous de la MA à 50 jours et de 0,07 BTC lundi alors qu’elle continuait de glisser jusqu’à ce que le support soit atteint à 0,068 BTC. Le niveau y a été renforcé par une ligne de tendance à la hausse qui a permis à l’ETH de rebondir mercredi.

Malheureusement, l’ETH n’a pas pu surmonter la résistance à la MA de 50 jours et est tombé à partir de là aujourd’hui pour atteindre 0,0667 BTC. Il a depuis rebondi et se négocie au-dessus de la ligne de tendance haussière.

Pour l’avenir, si les vendeurs cassent la ligne de tendance et tombent en dessous de 0,068 BTC, le premier support solide se situe à 0,0667 BTC. Ceci est suivi de 0,066 BTC (.618 Fib et MA de 100 jours), 0,065 BTC, 0,064 BTC et 0,0632 BTC (extension à la baisse de 1,618 Fib).

De l’autre côté, la première résistance se situe à 0,0691 BTC. Ceci est suivi de 0,07 BTC (MA de 50 jours), 0,0711 BTC et 0,072 BTC.

Graphique quotidien ETH/BTC. Source : TradingView.

Ondulation

Le XRP a chuté de 17% cette semaine alors qu’il retombe en dessous de 1 $. XRP est tombé en dessous de la MA de 50 jours dimanche et a continué lundi alors qu’il perdait la MA de 200 jours jusqu’à ce qu’il trouve un support à 0,875 $ (0,618 Fib et MA de 100 jours).

Le XRP détenait 0,875 $ mardi et a rebondi à partir de là mercredi pour revenir à 1 $. Malheureusement, les acheteurs n’ont pas pu casser ce niveau et sont tombés de là aujourd’hui pour revenir au support MA à 100 jours.

Pour l’avenir, si les ours passent sous la MA à 100 jours, le premier support se situe à 0,8282 $ (plus haut de 2020). Il est suivi de 0,8 $ (extension de Fib à la baisse de 1,272), de 0,732 $ (extension de Fib à la baisse de 1,414), de 0,7 $ et de 0,65 $.

De l’autre côté, la première résistance se situe à 0,95 $ (MA à 200 jours). Viennent ensuite 1 $, 1,05 $ et 1,10 $ (MA de 50 jours).

Graphique journalier XRP/USD. Source : TradingView.

XRP est également dans une bataille baissière contre BTC car il se situe au-dessus de 2200 SAT. Lundi, le XRP est tombé en dessous de 2225 SAT (.5 Fib) et a atteint un pic aussi bas que 2050 SAT (.618 Fib). Plus précisément, la pièce a trouvé un support sur une ligne de tendance à la hausse et a rebondi à partir de là mercredi.

Il a réussi à atteindre 2300 SAT et s’est inversé à partir de là hier. Aujourd’hui, le XRP est tombé sous les 2200 SAT mais a trouvé un support sur la ligne de tendance à la hausse. Il est toujours au-dessus du plus bas hebdomadaire, ce qui est un signe très prometteur.

Pour l’avenir, si les ours poussent sous la ligne de tendance haussière, le premier support se situe à 2100 SAT (MA 200 jours et MA 100 jours). Viennent ensuite 2075 SAT (.618 Fib), 2000 SAT, 1900 SAT (plus bas de juillet 2020) et 1735 SAT (.886 Fib).

D’un autre côté, une résistance est d’abord attendue à 2300 SAT. Viennent ensuite 2350 SAT (MA de 50 jours), 2400 SAT et 2500 SAT.

Graphique quotidien XRP/BTC. Source : TradingView.

Cardano

L’ADA a chuté d’un petit 11% cette semaine alors que la pièce se situe actuellement à 2,18 $. Il a également chuté sous la MA à 50 jours lundi et a continué à glisser jusqu’à ce qu’un support soit trouvé à 1,88 $ (extension baissière de 1,414 Fib) mardi.

Plus précisément, ADA a trouvé un support à 2,00 $ (0,618 Fib Retracement) et a rebondi à partir de là mercredi.

Hier, ADA a brièvement franchi une ligne de tendance baissière pour atteindre la résistance à la MA à 50 jours. Il a continué de grimper jusqu’à 2,50 $ plus tôt dans la journée, mais est depuis retombé sous les 2,20 $.

Pour l’avenir, le premier support solide se situe à 2,00 $ (0,618 fib). Viennent ensuite 1,88 $ (extension de Fib 1,414 à la baisse), 1,80 $ (MA de 100 jours) et 1,66 $ (0,786 Fib).

De l’autre côté, la première résistance se situe à 2,40 $ (fib baissier de 0,382 et MA à 50 jours). Viennent ensuite 2,53 $ (baissier 0,5 Fib), 2,68 $ (.bearish 0,618 Fib) et 2,80 $.

Graphique journalier ADA/USD. Source : TradingView.

ADA tente de récupérer contre BTC car il se situe au-dessus de 5200 SAT. La pièce a trouvé un support solide à 4800 SAT lundi et a réussi à le maintenir pendant toute la semaine.

Mercredi, l’ADA a finalement remonté au-dessus de la MA de 50 jours et a continué à dépasser les 5000 SAT. Il a cassé la MA de 20 jours à 5200 SAT aujourd’hui et a atteint plus de 5500 SAT.

Pour l’avenir, le premier support se situe à 5000 SAT (MA de 50 jours). Viennent ensuite 4800 SAT, 4715 SAT (0,5 Fib), 4600 SAT et 4400 SAT (MA de 100 jours).

De l’autre côté, la première résistance se situe à 5600 SAT. Viennent ensuite 5800 SAT, 6000 SAT et 6200 SAT.

Graphique journalier ADA/BTC. Source : TradingView.

Solana

SOL est en baisse de 13% cette semaine alors que la pièce se négocie actuellement autour de 135 $. La crypto-monnaie se négocie à l’intérieur d’un canal de prix descendant depuis la première semaine de septembre et doit franchir la limite pour mettre fin à la tendance négative actuelle.

SOL est tombé en dessous de 140 $ lundi et a continué à baisser jusqu’à ce qu’un support soit trouvé à 123 $ (extension de Fib à la baisse de 1,272) mardi. Il a rebondi à partir de là mercredi mais s’est renversé aujourd’hui après avoir rencontré une résistance à l’angle supérieur du canal des prix.

Pour l’avenir, le premier support se situe à 123 $ (extension à la baisse de 1,272 Fib). Viennent ensuite 119 $ (retracement de 0,5 Fib), 112 $ (extension de Fib 1,414 à la baisse), 110 $ (MA de 50 jours) et 100 $.

De l’autre côté, la première résistance se situe à 150 $ (angle supérieur du canal des prix). Viennent ensuite 160 $ (MA de 20 jours), 180 $ et 200 $.

Graphique journalier SOL/USD. Source : TradingView.

SOL est actuellement dans une phase de consolidation contre BTC car il se négocie latéralement entre 0,0035 BTC et 0,003 BTC. La pièce a trouvé un support à 0,003 BTC mardi et a rebondi plus haut mercredi pour rencontrer la résistance à la MA à 20 jours, sous 0,0035 BTC.

Il a fini par rouler à partir de là hier pour trouver le support à 0,00315 BTC (0,382 Fib) aujourd’hui.

Pour l’avenir, le premier support solide se situe à 0,003 BTC. Ceci est suivi de 0,00288 BTC (extension de Fib 1,414 à la baisse), 0,00267 BTC (retracement de 0,5 Fib), 0,0025 BTC et 0,00233 BTC (MA de 50 jours).

De l’autre côté, la première résistance se situe à 0,0035 BTC (MA 20 jours). Il est suivi de 0,00367 BTC (1,272 Fib Extension), 0,004 BTC (1,414 Fib Extension) et 0,0043 BTC (1,618 Fib Extension).

Graphique journalier SOL/BTC. Source : TradingView.

avalanche

AVAX est en hausse d’un petit 3% cette semaine alors que la pièce se situe autour de 70 $. La crypto-monnaie a en fait réussi à fixer un nouveau prix ATH à 80 $ cette semaine après avoir trouvé un support à la MA de 20 jours (environ 55 $) lundi.

Il détenait le support de 55 $ mardi et a explosé mercredi pour atteindre 75 $. Le nouvel ATH a été fixé jeudi, mais AVAX est depuis tombé à 70 $ aujourd’hui.

Pour l’avenir, le premier support se situe à 68,55 $ (0,236 Fib). Viennent ensuite 65 $, 61,67 $ (0,372 fib), 60 $ (MA de 20 jours) et 56,10 $ (0,5 fib).

De l’autre côté, la première résistance se situe à 75 $. Viennent ensuite 80 $, 85,45 $ (extension 1.618 Fib), 90 $ (extension 1.618 Fib – orange), 92,30 $ (extension 1.414 Fib – bleu) et 100 $.

Graphique journalier AVAX/USD. Source : TradingView.

AVAX se comporte également bien contre BTC après avoir défini un nouvel ATH jeudi à 0,0018 BTC. La pièce est tombée sous le support à 0,0014 BTC lundi mais a réussi à maintenir le support à 0,0013 BTC mardi.

Il a rebondi à partir de là et a fini par briser le précédent 0,0016 BTC ATH mercredi. Hier, il a augmenté pour atteindre le nouvel ATH à 0,0018 BTC, mais est depuis retombé à 0,0017 BTC.

Pour l’avenir, la première résistance se situe à 0,0018 BTC. Il est suivi de 0,00185 BTC (1,272 Fib Extension), 0,0019 BTC, 0,00197 BTC (1,414 Fib Exnteison), 0,002 BTC et 0,0021 BTC.

De l’autre côté, le premier support se situe à 0,0016 BTC. Viennent ensuite 0,00155 BTC (0,236 Fib), 0,00138 BTC (0,382 Fib), 0,0013 BTC (MA de 20 jours) et 0,00125 BTC (0,5 Fib).

Graphique journalier AVAX/BTC. Source : TradingView.

La source