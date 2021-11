Analyse et prévision Arweave (AR). Où va votre prix?

La crypto-monnaie AR, native de la plateforme Arweave, a fortement augmenté de prix ces deux derniers jours, cela vaut la peine de faire une analyse et des prévisions dessus.

Au moment de la rédaction, AR se négocie à 81,13 $, accumulant un gain de 36,82% au cours des dernières 24 heures et de 66,21% au cours des 7 derniers jours.

Sa capitalisation boursière est de 2 718 millions de dollars, ce qui en fait la 63e position du classement Crypto Online.

Qu’est-ce qu’Arweave ?

Il s’agit d’un réseau de stockage décentralisé, dans lequel un stockage de données indéfini est proposé.

Le projet décrit le réseau comme un disque dur détenu collectivement que vous n’oublierez jamais, sur un site Web permanent et décentralisé qui stocke les applications et les plates-formes pilotées par les utilisateurs.

AR est la crypto-monnaie native du réseau et est utilisée pour payer les mineurs pour qu’ils stockent des informations indéfiniment.

En août 2017, lorsque le projet est né, il s’appelait Archain. En février de l’année suivante, le nom deviendrait Arweave, et quelques mois plus tard, en juin pour être exact, le lancement officiel a eu lieu.

Depuis le lancement du réseau principal, la croissance a été exponentielle. Nous voyons maintenant comment il héberge plus de 300 sites et applications, ainsi que des données culturellement et historiquement importantes dans une bibliothèque immuable appelée Alexandrie.

De plus, avec les jetons de participation et les communautés lancés l’été dernier, la croissance s’est encore accélérée. Grâce à ces lancements, le réseau offre des incitations durables aux fondateurs, développeurs, contributeurs et utilisateurs.

Analyse technique Arweave

Dans le graphique journalier, nous voyons comment le prix de l’AR fait une impulsion, qui est déjà assez étendue à l’heure actuelle.

La tendance à court terme est clairement haussière, mais une correction, même minime, pourrait être en cours. Les moyennes mobiles 8 EMA et 18 jours SMA suivent une tendance et peuvent fonctionner comme des supports dynamiques lorsque le prix d’Arweave revient.

Aujourd’hui, le prix montre un peu d’épuisement haussier, donc un recul semble susceptible de commencer bientôt. Cependant, ce n’est pas une très bonne idée de s’attendre à des ventes lorsque les acheteurs sont aux commandes. Une baisse sera rapidement stoppée par ceux qui profitent de prix discount.

Analyse du graphique journalier AR vs USDT. Source : TradingView.

Prévision

Après avoir effectué une analyse du graphique hebdomadaire Arweave, nous pouvons conclure que le prix a encore un chemin haussier à parcourir.

Cette semaine, la dynamique a commencé à se développer et a réussi à dépasser le sommet précédent, confirmant la reprise de la tendance à moyen/long terme.

Si nous traçons un Fibonacci à partir du point le plus bas de la dynamique précédente, nous voyons que le prix a retracé vers 61,8% avant de démarrer cette nouvelle vague haussière.

Maintenant, AR devrait chercher au moins -27%, ce qui porterait le prix à 94,33 $. Plus haut, la prochaine cible est de 117,64 $ (-61,8% de Fibonacci).

Pour penser qu’une baisse pertinente va se produire, le support à 51,33 $ doit être perdu, et pour le moment c’est un scénario très improbable.

Arweave Analyse et Prévisions. Source : TradingView.

Toutes nos publications sont informatives, elles ne doivent donc en aucun cas être considérées comme des conseils en investissement.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport