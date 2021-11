Analyse et prévision de Litecoin. Vous préparez-vous à atteindre de nouveaux sommets ?

Après avoir engrangé de bons bénéfices la semaine dernière, le prix LTC se retrouve désormais en difficulté à court terme ; Mais à quel point la baisse actuelle est-elle inquiétante ? Voyons avec l’analyse et les prévisions suivantes en litecoin.

Au moment d’écrire ces lignes, LTC se négocie à 237,76 $, accumulant une perte de 11,33% au cours des dernières 24 heures, suite à la marée baissière générale sur le marché de la cryptographie.

La baisse a réussi à franchir le support immédiat que nous voyons sur le graphique journalier LTC vs USDT (251,23 $).

Maintenant, les ours contrôlent à court terme ; Cependant, si nous regardons vers la gauche, nous constatons que les acheteurs sont toujours la force dominante, ils pourraient donc nous surprendre bientôt.

Pour le moment, il semble probable que nous verrons d’autres ventes, mais ce n’est pas une très bonne idée d’essayer encore de parier en faveur de cette direction, et dans les prochains paragraphes, nous verrons pourquoi.

Analyse et prévision de Litecoin

Dans le graphique mensuel LTC vs USDT, nous voyons comment le prix a maintenu une succession continue de bas et de hauts de plus en plus élevés, ce qui signifie le développement d’une dynamique à long terme. En théorie, cet élan devrait emmener cette crypto-monnaie vers un nouveau record historique assez loin de l’actuel.

La bougie en développement montre un rejet des prix élevés, au-dessus d’une zone de résistance assez pertinente, ce qui rend la baisse actuelle plus logique.

Cependant, il est tout à fait clair que la force dominante est la force haussière, donc toute baisse pourrait être stoppée par ceux qui profitent des prix bas pour remonter en faveur de la tendance principale.

Le litecoin vient de franchir la résistance immédiate à 174,48 $ et fait maintenant face à la zone laissée par le précédent record historique, mais sur la base de cette analyse et de ces prévisions, ce dernier obstacle sera très probablement bientôt franchi également.

Graphique mensuel Litecoin vs Dollar américain. Source : TradingView.

Graphique hebdomadaire

A partir de cette période, nous pouvons voir comment une petite correction est actuellement en cours de développement, totalement nécessaire après une dynamique haussière significative.

Les acheteurs gardent clairement le contrôle. Avec cette analyse et ces prévisions, nous pouvons conclure que le prix du Litecoin est simplement en train de reculer, pour bientôt reprendre la tendance haussière.

Un bon moyen de confirmer que les taureaux ont repris le contrôle à court terme est de se diriger vers des délais intrajournaliers tels que 4 heures ou 1 heure, et d’attendre des bas et des hauts de plus en plus élevés pour commencer à se faire.

Analyse et prévision de Litecoin. Source : TradingView.

Toutes nos publications sont informatives, elles ne doivent donc en aucun cas être considérées comme des conseils en investissement.

