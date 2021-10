Analyse et prévision des jetons NEAR. Où va votre prix?

La pièce classée au 35e rang du classement CoinMarketCap a récemment atteint un niveau record. Je parle du jeton NEAR, dont nous allons faire une analyse et une prévision aujourd’hui.

Au moment de la rédaction de cet article, NEAR se négocie à 11,17 $, accumulant une perte de 15,75 % à la suite d’un revers nécessaire et de la baisse générale du marché.

Sa capitalisation boursière est de 5 939 millions de dollars, ce qui s’ajoute aux 527 millions de pièces en circulation.

À propos du protocole NEAR

Il s’agit d’une plate-forme blockchain, conçue pour que des applications décentralisées puissent être utilisées sur le Web.

Il utilise un mécanisme de preuve de participation appelé Nightshade, qui vise à offrir l’évolutivité la plus élevée possible et des taux stables.

Son jeton natif est NEAR et il est utilisé pour traiter les transactions, stocker des données, exécuter des nœuds via le jalonnement de jetons et pour assurer la gouvernance du réseau.

La plateforme comprend des outils tels que:

Structures de données standard Outils de test NEAR Wallet, conçus pour offrir des expériences utilisateur optimisées NEAR Explorer pour le débogage des contrats et compression des performances du réseau Gitpod pour créer une expérience d’intégration sans délai pour les développeurs NEAR Command Line Tools pour que les développeurs déploient des applications à partir d’environnements locaux

Il s’agit actuellement de l’un des réseaux compatibles avec les contrats intelligents à la croissance la plus rapide. Au cours des 7 derniers jours, c’était la blockchain avec la plus forte croissance de la valeur totale bloquée (TVL).

NEAR lance maintenant un programme de subventions pour développer des applications décentralisées, ce qui pourrait favoriser davantage la croissance de TVL sur ce réseau.

TOP PLATEFORME PAR TVL CROISSANCE AU COURS DES 7 DERNIERS JOURS « @NEARProtocol lance un programme de subventions écosystémiques de 800 millions de dollars. » mentionné par @CoinDesk et de nombreux grands canaux médiatiques. Aussi, avec le lancement de nouveaux projets DeFi, nous attendons le boom de TVL sur l’écosystème NEAR ! pic.twitter.com/eSmYvJSOyL – NEAR Daily (@NEAR_daily) 26 octobre 2021

Analyse et prévision des jetons NEAR

Sur le graphique journalier NEAR vs USDT, nous observons une nette tendance haussière à court terme, composée de plus bas et plus hauts de plus en plus élevés.

Les moyennes mobiles 8 EMA et 18 jours SMA suivent cette direction et fonctionnent actuellement comme des supports dynamiques.

Aujourd’hui, un pullback est en cours, et parce que la force haussière est dominante, il est fort probable que ce processus correctif se termine. Un nouveau sommet pourrait être en route.

La dynamique à moyen terme devrait être encore prolongée

Sur le calendrier hebdomadaire, nous voyons que le jeton NEAR développe une dynamique à moyen terme, qui est entravée par le précédent record historique.

Étant donné qu’un nouveau sommet effectif n’a pas encore été atteint, nous pouvons supposer que l’élan en développement devrait encore s’étendre davantage, il ne semble donc pas exagéré de s’attendre à de nouveaux gains dans les prochaines heures/jours.

L’EMA de 8 semaines et la SMA de 18 semaines sont également croisées à la hausse. L’EMA a récemment fonctionné comme un support dynamique, et c’était probablement le plus bas avant de grimper jusqu’à 15 $.

Analyse et prévision des jetons NEAR. Source : TradingView.

Toutes nos publications sont informatives, elles ne doivent donc en aucun cas être considérées comme des conseils en investissement.

