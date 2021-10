Analyse et prévision des prix des piles (STX). Où va-t-il ?

Avec une capitalisation boursière de 2,495 millions de dollars, Stacks (STX) se classe 57e dans le classement CoinMarketCap. Si vous voulez savoir ce qui a fait tant grimper ce projet et où il va, restez et lisez ceci.

Au moment de la rédaction de cet article, STX se négocie à 1,98 $, accumulant une perte de 12,95 % au cours des dernières 24 heures, tout en maintenant un gain de 39,88 % au cours des 7 derniers jours.

A quoi servent la blockchain Stacks et son token STX ?

Il est très probable que vous écoutiez cette crypto-monnaie pour la première fois, et cela prend tout son sens car ce projet a été renommé Stacks au 4ème trimestre 2020.

Fondée en 2013, Stacks est une solution blockchain de couche 1, conçue pour apporter des contrats intelligents au réseau Bitcoin, sans avoir à interférer avec sa grande sécurité et sa stabilité.

Avec ces smart contracts, se construisent des applications décentralisées, plus connues sous le nom de DApps, avec la particularité d’être ouvertes et modulaires. Cela signifie qu’ils peuvent être construits sur des applications créées par d’autres, pour développer des fonctions qui ne sont pas possibles dans une application normale.

Stacks utilise le réseau Bitcoin comme couche de base, ce qui signifie qu’il fonctionne sur la blockchain la plus utilisée et la plus sécurisée.

Le jeton STX est celui utilisé pour piloter l’exécution de contrats intelligents, traiter les transactions et enregistrer de nouveaux actifs qui souhaitent fonctionner sur ce réseau.

La fièvre NFT fait grimper le prix du STX

La raison de la récente hausse des prix est sans aucun doute grâce aux NFT créés sur le réseau Bitcoin.

Étant donné que le réseau BTC ne prend pas en charge nativement les contrats intelligents, le fait que Stacks en fasse une réalité attire beaucoup l’attention.

Lundi dernier, un garçon de 12 ans nommé Abraham Finley a vendu une collection d’oiseaux Bitcoin au format NFT, en l’espace d’une heure sur le marché Stacks. Jeudi, elle était devenue la collection NFT avec le plus de transactions dans Stacks, accumulant un volume de 16 651 STX.

Le marché StackPunks a également beaucoup bougé la semaine dernière, s’échangeant à plus de 620 000 STX (1,3 million de dollars).

Ces chiffres sont loin du volume commercial important que les réseaux comme Ethereum ou la Binance Smart Chain ont avec leurs NTF respectifs.

Cependant, les investisseurs sont très enthousiastes à l’idée de créer des produits décentralisés soutenus par le réseau Bitcoin.

Analyse technique et prévision STX

Après avoir atteint des niveaux de prix jamais vus depuis avril, un niveau de résistance à 2,55 $ a entravé le rallye volatil, et maintenant une forte correction est en cours.

Le recul devrait s’étendre davantage à court terme. Cependant, la force haussière explosive est totalement dominante, et tôt ou tard elle reprendra le contrôle.

Les moyennes mobiles EMA de 8 et SMA de 18 sont croisées à la hausse et assez éloignées du prix actuel. Ils peuvent fonctionner comme des supports dynamiques au milieu d’une correction plus large.

Il est également possible que la correction soit déjà terminée, et qu’un nouvel élan soit sur le point de s’amorcer dans les prochaines heures.

En conclusion, ce n’est pas une très bonne idée de s’attendre à une nouvelle baisse.

Graphique‌ ‌Daily‌ ST‌X vs‌ ‌USDT.‌ ‌Source : ‌ ‌‌TradingView‌.‌ ‌ ‌

Graphique hebdomadaire

A partir de ce laps de temps, nous voyons qu’une dynamique à moyen/long terme se développe, et elle devrait encore s’étendre considérablement.

Sur ce graphique, il apparaît que l’obstacle est à 2,07 $. Attendre que ce niveau de prix soit franchi sera une bonne confirmation qu’un nouveau record historique pour Stacks (STX) est en route.

Analyse technique des prix des piles (STX) .‌ ‌Source : ‌‌TradingView‌.‌ ‌ ‌

Que pensez-vous de ce projet, le verra-t-on à plus grande échelle dans un futur proche ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires !

