Analyse et prévision du token GRT, natif de la Blockchain The Graph

Il y a un jeton intéressant qui a grimpé rapidement dans l’écosystème crypto au début de l’année, atteignant un sommet historique de 2,88 $. Il est actuellement classé 46e dans le classement CoinMarketCap. Son nom est GRT, et il est natif de la blockchain The Graph. Nous effectuons ici une analyse et une prévision de cette crypto-monnaie.

Au moment d’écrire ces lignes, GRT se négocie à 0,81 $, accumulant un gain de 6,14 % au cours des dernières 24 heures et de 10,59 % au cours des 7 derniers jours. Sa capitalisation boursière est de 3 842 millions de dollars.

Qu’est-ce que le graphique ?

Tout comme les moteurs de recherche indexent le contenu, The Graph cherche à faire de même mais avec les données de la blockchain.

Ce protocole indexe les données afin qu’elles puissent être consultées sur des réseaux comme Ethereum. Il alimente de nombreuses applications DeFi et autres plates-formes qui donnent vie au système Web3.

Pour ce faire, The Graph regroupe les données sous forme d’API ouvertes qu’il appelle des sous-graphes, et elles peuvent être consultées à l’aide du langage de programmation du réseau, appelé GraphQL.

Plus de 3 000 sous-graphes ont été indexés, utilisés même par certaines des applications décentralisées les plus pertinentes du moment (Uniswapm, Synthetix, AAVE, Aragon, Decentraland, entre autres).

GRT est le jeton natif de The Graph et est utilisé pour allouer des ressources au réseau. Les indexeurs, les délégués et les conservateurs peuvent gagner un revenu rémunéré en GRT, proportionnel à la quantité de travail qu’ils effectuent.

Analyse et prévision de GRT

Sur le graphique journalier GRT vs USDT, nous observons une tendance haussière à court terme, composée de plus bas et plus hauts de plus en plus élevés.

Nous voyons comment le prix après avoir chuté pendant plusieurs semaines consécutives, a atteint un plancher proche de 0,63 $, formant à partir de là un inversé Épaule Tête Épaule, annonçant un changement de tendance.

Maintenant que le prix a franchi la résistance à 0,745 $, une tendance haussière est confirmée qui ne fait que commencer et pourrait porter le jeton The Graph un peu plus haut.

Aujourd’hui, le prix a été entravé par la résistance à 0,83 $. Une correction est en cours, et il est fort probable qu’elle se terminera bientôt pour inaugurer un nouvel élan haussier. La prochaine cible est de 0,92 $.

Graphique hebdomadaire

À partir de ce laps de temps, nous voyons des perspectives très prometteuses. Cependant, nous devons encore voir quelques confirmations pour être sûrs que les taureaux auront le contrôle du prix du GRT.

Après un grand rallye haussier depuis sa cotation sur Binance en décembre 2020, le prix a entamé une forte correction, mais avec beaucoup moins de force.

Il est bien évident que la force dominante est la force haussière. Le prix s’est enfermé dans un grand triangle symétrique, un graphique qui nous indique une cassure de la tendance avant sa poursuite.

Pour confirmer que la tendance a repris, la ligne descendante qui délimite le triangle doit être franchie. Si vous préférez attendre la cassure d’un niveau horizontal, vous devriez garder un œil sur la résistance à 1,07 $.

Si cela se produit, ce qui est très probable, le début d’un grand rallye sera confirmé, ce qui pourrait pousser le prix du jeton GRT vers un nouveau sommet historique.

En cas de perte du support immédiat, situé à 0,67 $, le chiffre du graphique serait invalidé et le processus de correction pourrait être prolongé.

Analyse technique du graphique hebdomadaire de The Graph (GRT). Source : TradingView.

Toutes nos publications sont de nature informative, elles ne doivent donc en aucun cas être considérées comme des conseils en investissement.

