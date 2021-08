Analyse et prévisions de Binance Coin 2021. Où va-t-il ?

Alors que nous voyons se développer une nouvelle dynamique haussière sur le marché de la crypto, Binance Coin bénéficie du positivisme généralisé, mais pas autant que les autres participants, si vous voulez découvrir où cette pièce peut aller au cours de ces derniers mois de 2021, consultez l’analyse technique que nous faisons dans cet article.

Au moment d’écrire ces lignes, le BNB se négocie à 486,5 $, accumulant une perte de 0,51% au cours des dernières 24 heures, mais maintenant un gain de 19,18% au cours des 7 derniers jours.

La bonne performance des dernières semaines a généré une nette tendance haussière à court terme, mais cette direction peut-elle faire monter le prix ?

Analyse et prévisions de Binance Coin 2021

Dans l’intervalle de temps quotidien du graphique BNB vs USDT, nous observons la tendance haussière mentionnée dans le paragraphe précédent, composée de plus bas et plus hauts de plus en plus élevés.

Actuellement, un petit revers est en cours de développement, et pour le moment, il semble qu’il pourrait bientôt prendre fin pour laisser la place à un nouvel élan.

Pour penser qu’une correction pertinente va se produire, le support à 450,00 $ doit être cassé. Tant que cela ne se produit pas, il est plus probable que nous voyions plus de profit dans les prochaines heures/jours.

La résistance la plus proche est à 602,00 $. Plus haut, la prochaine cible est le précédent record historique, situé à 691,80 $.

Graphique hebdomadaire

Lorsque nous analysons le graphique en chandeliers hebdomadaire, les perspectives sont plus encourageantes, car nous voyons que les gains récents signifient la reprise d’une tendance haussière assez importante, ce qui pourrait amener le prix de Binance Coin vers de nouveaux sommets historiques, probablement avant ça se termine 2021.

Après de longs mois de recul, nous voyons maintenant que ce sont les taureaux qui contrôlent, une force qui s’est confirmée après le franchissement de la résistance à 428$.

Les moyennes mobiles 8 EMA et 18 semaines SMA ont de nouveau traversé à la hausse, indiquant une reprise de la tendance précédente.

Maintenant, l’élan semble être assez développé et s’essouffler. Ce comportement peut conduire à un correctif ; cependant, ce n’est pas une bonne idée de s’asseoir et d’attendre une chute.

BNB a le terrain libre jusqu’à la zone d’approvisionnement laissée par le plus haut historique. Et très probablement, même cette barrière n’est pas un obstacle pertinent à la force haussière de la tendance.

Analyse technique de Binance Coin, pour prévoir ses éventuelles performances en 2021. Source : TradingView.

