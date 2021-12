Le marché de la crypto est encore assez endormi, même si beaucoup s’attendent encore à ce qu’il nous réserve des surprises avant la fin de l’année. Aujourd’hui, nous effectuons une analyse et une prévision de Binance Coin pour découvrir où va son prix dans cette dernière ligne droite de 2021.

Au moment de la rédaction de cet article, le BNB se négocie à 578,4 $, accumulant une perte de 1,90 % au cours des dernières 24 heures et de 6,98 % au cours des 7 derniers jours.

Si l’on jette un rapide coup d’œil au marché, on constate que la quasi-totalité du top 10 est aujourd’hui dans le rouge, à l’exception de Ripple qui a gagné 1,12%.

Pour cette raison, nous pouvons conclure que le récent comportement baissier de la pièce Binance suit simplement la marée.

Mais pourrait-il être éveillé ? Voyons maintenant.

Analyse et prévisions de Binance Coin pour le reste de 2021

Dans le graphique journalier BNB vs USDT, nous voyons que le prix est clairement bloqué dans une fourchette depuis début novembre.

La résistance dans cette fourchette est à 661,7 $, tandis que le support est à 510,0 $.

Toute fluctuation à l’intérieur de ce rectangle n’est pas très pertinente, car il faut attendre que l’un des extrêmes soit franchi pour attendre qu’un mouvement majeur se produise ensuite.

Cependant, étant donné que la force dominante précédente est haussière et que nous avons récemment constaté un fort rejet des prix bas, la fourchette est susceptible d’être franchie vers le haut.

Graphique hebdomadaire

À partir de cette période, nous pouvons avoir une vue plus complète de ce que Binance Coin a fait avant la fin de 2021.

Récemment, le prix a cassé un fanion haussier très bien défini, ce qui pourrait annoncer la reprise de la tendance à long terme.

Si la tendance se maintenait, la BNB pourrait facilement partir à la recherche de nouveaux sommets historiques. Cependant, les correctifs ne manqueront pas en cours de route, comme celui qui se développe depuis quelques semaines.

Binance Coin a été entravé par la résistance laissée par le plus haut historique, un retracement vers 50% de Fibonacci s’est produit, et maintenant une dynamique haussière pourrait être sur le point de démarrer avant la fin de 2021. Le 1er objectif est d’atteindre 768 $. Plus haut, le suivant est à 896 $.

Pour penser ventes, il faut franchir le support à 510$.

Analyse et prévisions de Binance Coin pour le reste de 2021. Source : TradingView.

Toutes nos publications sont informatives, elles ne doivent donc en aucun cas être considérées comme des conseils en investissement.

