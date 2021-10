Analyse et prévisions de Monero Où se dirige son prix?

Monero est l’une de ces crypto-monnaies qui a réussi à maintenir sa position de leader sur le marché pendant plusieurs années, et pour savoir où elle va dans un avenir proche, nous effectuons une analyse et une prévision de son prix ci-dessous.

Au moment d’écrire ces lignes, XMR se négocie à 269,06 $, accumulant un gain de 4,85% au cours des dernières 24 heures. Sa capitalisation boursière est de 4,830 millions de dollars, ce qui en fait la 40e position du classement Crypto Online.

Rappelons que Monero est une blockchain spécialisée dans l’offre de la plus grande confidentialité possible.

Beaucoup pensent que dans le réseau Bitcoin, il est possible de cacher l’identité de la personne effectuant la transaction, cependant, il est généralement facile de retracer les opérations jusqu’à la source d’origine car le grand livre est complètement transparent.

Monero, pour sa part, est conçu pour masquer les expéditeurs et les destinataires, en utilisant une cryptographie avancée pour y parvenir. L’équipe de développement s’assure que les priorités du réseau sont de maximiser la confidentialité et la sécurité, mais sans négliger la facilité d’utilisation et l’efficacité.

En plus d’être une très bonne blockchain pour effectuer des transactions anonymes, sa monnaie est assez rare, ce qui en fait un bon atout pour protéger la valeur à long terme, au cas où l’on pense que sa demande va continuer à augmenter avec le temps, ou qui va reste au moins.

Analyse et prévisions Monero

Malgré le fait que le prix du Bitcoin génère une grande positivité sur l’ensemble du marché de la cryptographie, grâce à son nouveau record historique, le prix du Monero n’a toujours pas beaucoup profité de la marée haussière.

Dans le graphique hebdomadaire XMR contre USDT, nous voyons à quel point les trois dernières semaines ont été peu volatiles.

Cependant, le prix a réussi à maintenir la direction haussière intacte, et il est très probable qu’une dynamique à moyen terme se développe et ne fait que commencer.

Ayant systématiquement rejeté les prix bas, il est clair que les acheteurs sont la force dominante. Maintenant, la résistance à 315 $ doit être cassée pour confirmer qu’un nouvel élan est en marche. La prochaine cible est à 469,50 $.

Pour penser à la vente à court terme, le support doit être perdu à 234,55 $. Pour le moment, il s’agit d’un scénario peu probable, et si cela se produisait, nous pourrions voir les taureaux revenir rapidement.

Un record absolu est en route

Lorsque nous analysons le graphique Monero mensuel, nous constatons un comportement qui donne une prévision assez positive.

Les premières années de cette crypto-monnaie ont été glorieuses, accumulant un ROI de plus de 10 000% entre 2014 et 2017.

Après avoir atteint un sommet historique de 469,50 $, le prix a entamé une grosse correction aux côtés de l’ensemble du marché de la cryptographie. Ce processus correctif a touché le fond près du support près de 37 $.

Maintenant, un nouveau cycle haussier est en préparation, et s’il ressemble un peu au premier, alors XMR devrait chercher un nouveau plus haut loin de l’actuel.

Cela ne se fera pas du jour au lendemain. Plusieurs correctifs sont susceptibles de se produire en cours de route. Quoi qu’il en soit, au fur et à mesure que le rallye se déroule, la meilleure idée est de suivre la tendance.

Analyse et prévisions Monero. Source : TradingView.

