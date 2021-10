Analyse et prévisions de Zcash : le prix ZEC profite du sentiment haussier du marché

Malgré le fait que ZEC soit l’une de ces anciennes crypto-monnaies qui ont perdu de leur pertinence à mesure que de nouveaux projets attirent l’attention, elle reste un membre pertinent de l’écosystème et un leader dans son segment. Pour cette raison, il vaut la peine de faire une analyse et une prévision de Zcash aujourd’hui, en recherchant où le prix est susceptible de bouger.

Au moment d’écrire ces lignes, ZEC se négocie à 137,09 $, accumulant un léger gain de 0,15% dans la séance d’aujourd’hui.

Avec une capitalisation boursière de 1 779 millions de dollars, il est classé 67e dans le classement Crypto Online.

Pour entrer dans le sujet, il s’agit d’une crypto-monnaie spécialement conçue pour maximiser la confidentialité des transactions. Sa popularité a beaucoup diminué ces dernières années, mais il est toujours considéré comme l’un des meilleurs réseaux pour effectuer des transactions anonymes à très faible coût.

Il convient de noter que Zcash n’est pas le principal leader dans le segment de la confidentialité. Monero occupe actuellement cette place, grâce à sa capitalisation de 4,66 milliards de dollars.

Comment est ce réseau actuellement ?

Le montant des transactions quotidiennes a beaucoup diminué sur ce réseau ces dernières années, cependant, il a réussi à maintenir une fourchette d’environ 5 000 transactions quotidiennes. Le chiffre d’hier était de 6 970 transactions et la tendance est à la hausse.

Bien que l’on puisse penser que le développement de cette blockchain a été abandonné (en raison de la baisse de sa popularité), la réalité est que ce n’est pas le cas.

En fait, le réseau est sur le point de lancer le protocole Halo 2, ce qui a suscité l’intérêt des développeurs Ethereum et Filecoin.

Ce protocole sera mis en œuvre en janvier 2022, avec lequel une série de produits seront inclus, où le plus pertinent est la possibilité que les utilisateurs puissent être sûrs que leurs opérations seront encore plus privées.

Halo 2 est un logiciel qui fonctionne sans la confiance des tests à connaissance nulle, éliminant ainsi le besoin d’une configuration fiable (l’une des principales critiques de la confidentialité sur ce réseau).

Pour y parvenir, le protocole implémente un ensemble de paramètres initiaux, qui seront ensuite détruits pour éviter qu’ils ne soient utilisés pour usurper des opérations.

Analyse et prévision de Zcash

Pour commencer, examinons le graphique mensuel ZEC vs USD. De là, nous observons une nette succession de plus bas et plus hauts de plus en plus élevés, parlant d’une tendance haussière à moyen terme.

Actuellement un plus bas plus haut est en train d’être fabriqué, et il est possible qu’il soit sur le point de céder la place à une nouvelle dynamique haussière tout à fait pertinente. Si tel est le cas, le prix pourrait descendre jusqu’à 298,12 $.

Pour penser ventes, il faut franchir le support à 105$, même si cela pourrait simplement être pour prolonger le processus correctif et ouvrir plus tard la voie à un momentum.

Analyse et prévision de Zcash. Source du graphique : TradingView.

Graphique hebdomadaire ZEC

À partir de ce laps de temps, nous pouvons effectuer une analyse Zcash à plus court terme. Nous voyons ici comment le prix a accumulé de bons gains ces dernières semaines, après une importante correction à la baisse.

Si nous regardons un peu vers la gauche, nous remarquons la faiblesse continue des ours pour marquer des plus bas plus bas. Maintenant, avec le support nouvellement créé à 110 $, il est très probable que les taureaux développent une dynamique qui doit s’étendre un peu plus loin.

La prochaine cible à court terme est à 176 $. Il ne semble pas du tout difficile d’atteindre la prochaine résistance, située à 298,12$.

Graphique journalier hebdomadaire ZEC vs USD. Source : TradingView.

Toutes nos publications sont informatives, elles ne doivent donc en aucun cas être considérées comme des conseils en investissement.

