Analyse et prévisions des séries éliminatoires des Phoenix Suns Los Angeles Clippers

Peu de gens auraient pu imaginer en début de saison que dans le Finale de la Conférence Ouest des playoffs NBA 2021 Les Lakers n’allaient pas être là, mais beaucoup moins que l’un des prétendants et le favori pour gagner allait être Soleils de phénix. La magie du sport est son imprévisibilité et les Arizonans ont gagné leur place privilégiée dans la lutte pour un ring pour lequel ils amassent d’innombrables mérites. Avant la bataille finale, ils devront affronter une série très intense avant Clippers de Los Angeles, qui arrive plein de confiance après avoir remonté deux séries contre 0-2, bien que l’on ignore si la défaite de Kawhi Leonard peut se prolonger et que ses options diminuent, ce qui n’est pas arrivé pour le moment.

Phoenix Suns, la confiance à travers le toit et plein d’arguments pour rêver

La compétitivité et l’expérience que Chris Paul a apportées à cette équipe sont le grand différentiel pour qu’un processus très prononcé de croissance personnelle et de basket-ball ait lieu pour les deux grands jeunes joueurs : Devin Booker et DeAndre Ayton. Les mouvements effectués dans la gestion ont été sublimes, visant à doter Monty Williams de bonnes armes défensives à la position 3, avec Torrey Craig et Jae Crowder, tandis que Mikael Bridges et Dario Saric alternent à la position 4, apportant des choses très différentes et complémentaires. l’un à l’autre. Sérieux, régularité et fiabilité dans un groupe qui est sorti très renforcé après avoir remporté les Lakers et rendu hommage aux Nuggets. Ils ont dû se reposer et bien se préparer pour le duel pour le titre à l’Ouest.

Los Angeles Clippers, croissance face à l’adversité d’une équipe déjà historique

Quoi qu’il arrive, ce groupe de joueurs s’est taillé une place dans la franchise Olympus of Los Angeles, en menant les Clippers à une finale de Conférence pour la première fois de leur histoire, ainsi qu’en devenant la première équipe de l’histoire de la NBA qui est revenu deux matchs consécutifs en séries éliminatoires avec une défaite de 0-2. Ils l’ont fait contre les Dallas Mavericks, économisant jusqu’à deux ballons de match contre, et ils l’ont réalisé contre un Utah Jazz noyé par le succès du triple de joueurs comme Terrence Mann, Nicolas Batum et Reggie Jackson, qui ont fait un pas en avant. avec l’ordre de compenser la perte de blessure de Kawhi Leonard. Un Small Ball efficace culminé par l’expérience de Rajon Rondo et le tir extérieur de Luke Kennard.

Les clés de la cravate

L’efficacité du triple est ce qui fait généralement la différence entre le succès et l’échec à Angelenos. Il sera intéressant de voir si Tyronn Lue persiste dans son idée de jouer avec 5 petits ou essaie de redonner confiance à Ivica Zubac. La capacité d’intimidation et de rebond d’Ayton semble ne pouvoir être remplacée que par une petite balle extrême dans laquelle des aides défensives ont été apportées et une tentative d’ouverture du terrain en attaque a été tentée. Ayton aura la responsabilité d’essayer d’être important dans la peinture, d’acquérir de bonnes positions en attaque, de prendre des tirs extérieurs avec vitesse en défense et de doubler le ballon lorsqu’il est sur-marqué.

Évidemment, dans le cas où Kawhi ne peut pas réapparaître ou est épuisé, Clippers de Los Angeles à long terme, ils sont fortement réduits. Mais rien n’est acquis dans une équipe qui semble avoir atteint une grande cohésion sur et en dehors du terrain. À faveur de Soleils de phénix Il y aura l’expérience de Chris Paul et sa capacité à fournir à l’équipe différents rythmes et façons de concourir. Booker sera très important en attaque, tout comme la défense de Crowder et Craig contre Paul George.