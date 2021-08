Analyse et prévisions du litecoin : où va-t-il en 2021 ?

Alors que les attentes haussières grandissent sur le marché de la cryptographie, Litecoin en profite pour évoluer, et aujourd’hui, nous découvrons où son prix pourrait se diriger en 2021 avec cette analyse et ces prévisions.

Au moment d’écrire ces lignes, LTC se négocie à 168,34 $, accumulant une perte de 8,50 % au cours des dernières 24 heures. Avec une capitalisation de 11 222 millions de dollars, il se classe 15e dans le classement Crypto Online.

Sur le point d’avoir 10 ans, cette crypto-monnaie a réussi à se maintenir comme l’un des leaders de l’écosystème, grâce à ses caractéristiques qui en font une alternative moins chère au Bitcoin.

Cependant, avec l’escalade des pièces telles que la pièce Binance, Polkadot ou Cardano, le Litecoin perd de plus en plus de sa pertinence.

Même avec cela, un panel d’experts mené par Finder, a produit une prévision positive pour le prix du LTC en 2021. Avec la participation de 42 panélistes, ils ont indiqué en moyenne un prix cible de 266 $ par pièce avant la fin de l’année, ce qui signifie près de 60% de profit par rapport à l’endroit où vous vous trouvez actuellement.

Mais que nous disent les graphiques ? Voyons ci-dessous.

Analyse et prévisions de Litecoin pour 2021

Graphique journalier

Dans le laps de temps avec les bougies quotidiennes, nous observons un scénario positif, avec des moyennes mobiles rapides croisées à la hausse, suite à la tendance haussière à court terme.

Le prix du litecoin est actuellement en train de reculer, qui a commencé après avoir été entravé par la résistance à 182,22 $.

Il est possible que nous voyions une pression acheteuse sur la zone de demande sur laquelle repose actuellement LTC, autour de 165,38 $, cherchant à reprendre la tendance à court terme.

Dans le cas où cela se produirait, ce qui est le plus probable, nous verrions le défi de la SMA à 200 périodes, et s’il est franchi, la tendance majeure finirait par reprendre.

La première cible est à 209,00 $. Le prochain est à 293,86 $.

Pour penser aux ventes, le support à 165,38$ doit être violé, ce qui ouvrirait la voie à une chute à 144,96$.

Graphique hebdomadaire

À partir de cette période, l’analyse donne une prévision encourageante pour le Litecoin, mais nous continuons de penser qu’il est nécessaire de franchir la résistance à 182,22 $.

Cependant, le rejet constant des prix bas, et l’impossibilité de fixer des plus bas plus bas, nous indique que les ours sont déjà épuisés, et maintenant la tendance que nous avons vue se développer au cours des premiers mois de l’année est en train de reprendre.

Si la résistance désignée est franchie, le terrain sera défriché jusqu’à la zone de ravitaillement laissée par le maximum annuel.

Analyse technique du graphique hebdomadaire Litecoin Source : TradingView.

Graphique mensuel

La pression acheteuse des dernières semaines semble également signaler la reprise de la tendance à long terme, une direction dans laquelle il peut être assez facile d’atteindre de nouveaux sommets historiques.

Après une correction majeure qui a commencé à partir de la zone d’offre laissée par le plus haut, il apparaît maintenant que les taureaux sont convaincus de garder le contrôle.

Après plusieurs années en deçà de l’ATH de 2017, le comportement généralisé du marché est déjà propice à une prise de prix considérablement plus élevée.

Analyse et prévisions de Litecoin pour le reste de 2021. Source : TradingView.

Toutes nos publications sont informatives, elles ne doivent donc en aucun cas être considérées comme des conseils en investissement.

