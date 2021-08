Analyse et tendances des prix Bitcoin et Cardano – The Cryptonomist ⋆ Crypto new media

in

Analyse Bitcoin

L’ascension de Bitcoin au cours des 3 dernières semaines pourrait mettre en place l’actif numérique prééminent au monde et le secteur de la macro cryptographie pour un légendaire proche de 2021.

Le graphique 1W BTC ci-dessous représente les cycles précédents de Bitcoin et utilise Fibonacci pour prédire le prix de pointe de ce cycle. TradingShotLe graphique ci-dessous indique que le BTC pourrait culminer à 300 000 $ à la fin de ce cycle haussier actuel.

Le graphique ci-dessus indique que si l’histoire se répète, ce cycle devrait se terminer sur le 4,272 Fib qui serait 1,0 plus élevé que le dernier cycle et continuer la tendance de terminer 1 niveau de Fib plus élevé que le cycle précédent.

Le cycle 1 s’est terminé au niveau 2.272 Fib et le cycle 2 s’est terminé au niveau 3.272 Fib.

Une conclusion du cycle 3 au niveau de 4,272 Fib place le prix de la BTC à 300 000 $ si cette tendance cyclique se poursuit à nouveau.

Le Indice de peur et de cupidité lit 70 et est égal à la lecture d’hier.

La domination du Bitcoin représente 43,6% de la capitalisation boursière globale de la cryptographie qui a clôturé à 1,96 billion de dollars mercredi.

La plage de 24 heures de BTC est de 45 241 $ à 46 727 $ et la plage de 7 jours est de 37 595 $ à 46 727 $. Le prix moyen de Bitcoin sur 30 jours est de 37 344 $.

Bitcoin a fermé la valeur quotidienne de la bougie de mercredi 45 546 $ et en chiffres rouges par une marge de rasoir de -0,14%.

Analyse Cardano

Bien qu’il y ait actuellement un débat sur la question de savoir si Cardano fournit beaucoup d’utilité à l’espace, il n’y a pas de débat le marché trouve de la valeur dans cet actif au moins comme un outil spéculatif.

Cardano est de retour au-dessus des trois moyennes mobiles cruciales, le MA 50, le MA 100 et le MA 200. Il s’agit d’un indicateur extrêmement haussier même si les moyennes mobiles peuvent souvent être des indicateurs retardés de renversements de prix haussiers ou baissiers.

Le tableau ci-dessous de CoinGape montre à quel point l’action des prix au cours de la semaine dernière a été haussière sur l’actif n ° 5 du secteur de la cryptographie par capitalisation boursière.

Les taureaux Cardano ont pour objectif de fixer les frais généraux à 2,00 $ et s’ils peuvent maintenir le prix au-dessus de 1,78 $ assez longtemps, ce niveau pourrait être testé. Au-dessus de 2 $, les ours viseront certainement à faire grimper le prix rapidement à un nouveau sommet historique au-dessus du niveau actuel de 2,45 $.

Si les ours veulent prendre position contre les taureaux ADA dans l’intervalle, ils devront repousser le prix à l’intérieur de la fourchette précédente, puis revenir en dessous de cette ligne d’approvisionnement à 1,23 $.

L’ADA est de +1,224% pour les 12 derniers mois contre le dollar américain, +229% contre BTC et +57,33% contre ETH au moment de la rédaction.

La fourchette de prix sur 24 heures de Cardano est de 1,67 $ à 1,89 $ et la fourchette de prix sur 7 jours est de 1,35 $ à 1,89 $. Le prix moyen d’ADA sur 30 jours est de 1,30 $.

ADA [+7.22%] fini la valeur quotidienne de la bougie de mercredi 1,79 $ et en chiffres verts pour une troisième journée consécutive.