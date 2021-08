Analyse et tendances des prix Ethereum et Chainlink ⋆ Crypto nouveaux médias

in

Prix ​​de l’Ethereum

Avec EIP-1559 à quelques heures seulement L’action des prix d’Ether est fortement surveillée par les taureaux et les ours. Le débat sera bientôt de savoir si cette proposition d’amélioration une fois en direct aura un impact sur la trajectoire du projet ou si le sharding et l’ETH 2.0 sont les seuls véritables fabricants de différence à venir.

Au cours des derniers jours, le bitcoin a brisé sa ligne de demande, mais les signes de force sur le graphique d’Ether se sont accrus au cours de la même période.

ETH sur le graphique de 4 heures ci-dessus à partir de Mudrex montre epoursuite haussière extrêmement forte et a également éclaté contre la paire BTC. Les prochains jours devraient confirmer si l’évasion est légitime ou un faux.

Les taureaux d’éther visent 2,8 000 $ puis 3 000 $ de frais généraux comme objectifs intermédiaires. Les ours espèrent pouvoir reprendre un peu d’élan et ramener le prix en dessous de 2,5 000 $, puis de 2 000 $, mais les taureaux Ether ont le contrôle total depuis des semaines maintenant.

Le prix de l’ETH s’est échangé en chiffres verts lundi et a terminé à +2,03 %

La fourchette de prix sur 24 heures d’Ethereum est de 2 507 $ à 2 678 $ et la fourchette de prix sur 7 jours est de 2 157 $ à 2 678 $. Le prix moyen de l’éther sur 30 jours est de 2 156 $.

Ether fermé la valeur quotidienne de la bougie du lundi 2 606 $ et en chiffres verts pour 13 des 14 derniers jours.

Analyse de maillons de chaîne

Le prix de Chainlink s’opposait à la tendance macro au début de la bougie quotidienne de lundi, mais l’élan s’est affaibli avant la dernière bougie de 4 heures de la journée et LINK a terminé à + 6,37% sur la journée.

Le réseau Chainlink a établi un record personnel d’intégrations mensuelles en juillet avec 62. C’était à cette époque l’année dernière lorsque le jeton LINK a marqué plus de 157% sur une période de quelques semaines, ce qui a vraiment déclenché un été DeFi sauvage en 2020.

LINK est de +70,25% depuis que le prix du jeton LINK a atteint un plancher lors de la dernière tendance baissière.

Le graphique ci-dessus de Altsignaux montre le nouveau test du point de génération d’impulsion sur LINK et le ressort de LINK à ce niveau.

À court terme, la cible pour les frais généraux des taureaux est de 26 $ avec une cible secondaire de 34 $. Les ours espèrent ramener le prix en dessous de 20 $, puis revenir tester les plus bas récents.

La plage de 24 heures de Chainlink est de 21,41 $ à 23,84 $ et la plage de 7 jours est de 17,71 $ à 23,84 $. Le prix moyen de LINK sur 30 jours est de 18,01 $.

LINK a clôturé la bougie quotidienne de lundi en chiffres verts et valait 23,46 $. LINK a clôturé 11 des 13 dernières bougies en chiffres verts.

Au début de la première bougie de 4 heures de mardi ChainLink a augmenté de 12,5%.