Analyse Ethereum, taureaux en charge. Solana +37% ⋆ Crypto nouveaux médias

Analyse d’Ethereum

La bougie quotidienne de lundi sur Ethereum était en chiffres rouges, et humiliée par Lancement de la fusée de Solana Lundi, Solana a augmenté de 37% lors de la bougie de lundi.

Alors que l’ETH n’a pas eu de mouvement majeur à la hausse, les taureaux contrôlent toujours l’élan au moment de la rédaction. Les taureaux d’éther contrôlent un niveau important au-dessus de 3 000 $ et pourraient tester la résistance de support de 3 000 $ pour la troisième fois. Les deux touches précédentes ont chacune entraîné un bon rebond à la hausse pour les traders ETH haussiers.

Le prochain objectif majeur à la hausse pour les taureaux Ether est de 3 630 $, et les traders haussiers doivent continuer à contrôler le niveau entre 3 000 $ et le plus récent sommet de 3 334 $.

Le tableau ci-dessous de Aimant de crypto-monnaie montre montre L’éther haussier a toujours l’air malgré une hausse de 64,1% au cours des 30 derniers jours. Cependant, si les ours peuvent pousser le prix en dessous de 3 000 $, le prochain objectif à la baisse sera de 2 640 $ sur le graphique 1D.

La fourchette de prix sur 24 heures de l’ETH est de 3 133 $ à 3 334 $, et la fourchette de prix sur 7 jours est de 3 000 $ à 3 334 $. Le prix moyen de l’éther pour les 30 derniers jours est de 2 595 $. La plage de 52 semaines de l’ETH est de 320 $ à 4 352 $.

Éther [-4.89%] fermé la bougie quotidienne du lundi en chiffres rouges.

Analyse Solana

Il y avait pas mal de gens qui pensaient que Solana aurait une grande performance estivale, et c’est maintenant à la hauteur.

L’action de prix anticipée surnommée “Sol Summer” par les taureaux Solana est là maintenant, alors de combien les taureaux peuvent-ils augmenter le prix de SOL ?

Le tableau ci-dessous de diddy4 montre le potentiel pour les taureaux Solana d’envoyer le prix de SOL plus de 100 $ d’ici octobre et à des sommets encore plus élevés jamais vus auparavant – SOL a atteint un nouveau sommet historique de 68,24 $ lundi.

À court terme, les taureaux Solana doivent contrôler le prix au-dessus de son ancien ATH de 58,03 $. Un back-test de cette région n’est pas impossible, il sera donc essentiel pour les traders haussiers de maintenir ce niveau si le marché teste l’ancien ATH.

Solana est à +145 % par rapport au dollar américain sur les 30 derniers jours, +68,31% contre BTC, et +45,7% contre ETH sur la même durée.

SOL [+11.81%] fermé la valeur quotidienne de la bougie du lundi 62,41 $ et en chiffres verts pour une deuxième journée consécutive. Solana a également clôturé la bougie quotidienne de dimanche pour une cinquième clôture consécutive plus élevée sur l’échelle de temps hebdomadaire.