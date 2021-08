Analyse finale des Jeux Olympiques de Tokyo 2021 France USA

À quelques reprises dans l’histoire, l’équipe de basket-ball de États Unis à une finale olympique après avoir été battu dans le dernier précédent contre son rival pour la gloire. C’est ainsi que la Dream Team y fera face et La France la fin de Jeux Olympiques de Tokyo 2021; avec une soif de revanche chez les uns et une confiance à fleur de peau chez les autres. Dream team celle qu’il a réussi à constituer Vincent Collet dans cette épreuve olympique, regroupant toutes ses stars sous l’égide de l’illusion de remporter l’or et de toucher la table de l’histoire de ce sport, en battant les Américains. Ils ont réussi la phase de groupes, mais sont conscients que le moment de vérité est maintenant. Gregg Popovitch Il a du pain sur la planche pour remplir son inéluctable obligation de victoire.

États-Unis, du moins au plus

Il est évident la tendance à la hausse vécue par une équipe avec d’énormes problèmes pour bien rouler et avec des automatismes au tournoi. La mauvaise tournée préparatoire et l’incorporation tardive de plusieurs joueurs ont fait que le désir de Popovich de partager le ballon et de se conformer au style de basket-ball de la FIBA ​​a dû mûrir petit à petit. Il a atteint son apogée lors du match de demi-finale contre l’Australie, qui a rencontré une machine à marquer et à défendre parfaite. La pression de devoir gagner, oui ou oui, peut peser un peu sur une équipe qui, quand les choses tournent mal, tire sur le talent individuel de Lillard et Durant, et qui peut être étouffée par l’attaque d’une zone défendue par Gobert.

La France, un chemin prédestiné vers la gloire

Débutant le championnat en battant les États-Unis et en battant la Slovénie en demi-finale d’une crise cardiaque et avec un arrêt dans les dernières secondes, il convient à un scénario de film qui raconte une surprise historique dans le basket mondial. De Colo, Heurtel, Fournier, Batum ou Gobert pourraient être des noms répétés ad nauseam dans un proche avenir comme le noyau dur qui a réussi à imiter l’Argentine de Ginobili, Oberto, Nocioni et Scola dans leur triomphe à Athènes 2004. Ils ont plus d’armes que assez pour y parvenir et ils arrivent pleins de confiance et sans rien abandonner. Ils jouent et se préparent pour un match comme celui-ci depuis des années.

Les clés de la finale des Jeux Olympiques de Tokyo 2021

Il semble toujours que si les États-Unis défendent avec intensité, parviennent à voler des ballons et à courir, ainsi qu’à une bonne circulation des ballons, les arguments puissants de la France peuvent être dilués. Cependant, si l’un de ces trois facteurs ne fonctionne pas dans l’équipe de Popovich et qu’ils finissent par se tourner vers des talents individuels, les Américains peuvent subir une défaillance multiviscérale dont il est impossible de sortir. Les aides défensives des Gaulois seront décisives, ainsi que la capacité d’intimidation d’un Gobert qui doit dominer dans la peinture. Fournier et De Colo doivent présenter un énorme taux de réussite et croire que Durant n’est pas inspiré.

Horaire et où voir la finale des Jeux Olympiques de Tokyo 2021

États-Unis vs France : 04:00 heure espagnole du vendredi soir au samedi 7 août. Le match peut être suivi via La1 de TVE et Eurosport 2.