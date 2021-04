Analyse finale et revue de “ The Falcon and the Winter Soldier ”

Avertissement: cette vidéo contient des spoilers pour Le faucon et le soldat de l’hiver Épisode 6, «Un monde, un peuple».

La finale de la saison de The Falcon and the Winter Soldier est à nos portes, ou devrions-nous dire: «Captain America and the Winter Soldier». Sam Wilson d’Anthony Mackie a finalement pris le célèbre surnom dans cette finale passionnante, mais plutôt époustouflante, aux côtés de Bucky Barnes / Winter Soldier de Sebastian Stan. Suivez le rédacteur en chef de Cinemablend Sean O’Connell et son analyse du bon, du mauvais et du laid de la dernière série Disney + de Marvel.