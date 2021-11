13/11/2021 à 11:43 CET

Aujourd’hui, nous devons parler de l’un des nouveaux joyaux de la couronne de Huawei : ses téléviseurs Huawei Vision S. On y trouve une puissance visuelle et une qualité sonore inégalées. Plus tard, nous vous dirons en détail ce que nous avons trouvé, même si nous pouvons déjà vous dire que cela a été vraiment intéressant.

Vous pouvez vous procurer le nouveau Huawei Vision S dans la boutique officielle de la marque au prix de 499 € pour la version 55 » et au prix de 699 € pour le côté 65 ».

FICHE TECHNIQUE

Taille: TV 55 pouces testée, bien qu’il existe une version 65 pouces.

Résolution: 3840 x 2160 pixels Ultra HD 4k 2160p.

Fréquence de mise à jour: 120Hz.

Rétroéclairage: VA Direct LED.

Smart TV: HarmonyOS.

Wi-Fi intégré: Oui.

Bluetooth: Oui, Bluetooth 5.1.

Processeur: Honghu 818 avec 32 Go de stockage et 3 Go de RAM.

HDR: Oui.

Sonner: 40W (4x 10W) ​​Son HUAWEI.

Ports: HDMI3 x HDMI 2.0, USB1 x USB 3.0.

Assistant vocal: Célia.

Télécommande: par la voix avec Bluetooth et par télécommande avec projection OneHop avec technologie NFC

Caméra: 13 MP et prend en charge les appels vidéo et les photos 1920 x 1080.

6 micros pour la capture vocale longue distance.

VISUELLEMENT IMPECCABLE

Analyse Huawei Vision S

| Google

La première chose qui attire l’attention de tv huawei c’est son esthétique. Il convient de mentionner que pratiquement toutes les télévisions d’aujourd’hui sont vraiment belles. Cependant, Huawei accorde toujours une attention particulière à cela, à la fois dans leurs téléviseurs et dans le reste des produits qu’ils mettent en vente ; comme vos téléphones portables ou tablettes. Dans ce cas, nous sommes face à un téléviseur presque sans bordure, totalement plein écran et surmonté d’une webcam qui facilitera grandement notre travail si nous voulons utiliser l’écran pour travailler. C’est un écran incroyablement beau, très minimaliste et qui a fière allure dans n’importe quel meuble de salon moderne.

Cependant, en tant que téléviseur, il présente certains inconvénients. Le principal est que il n’a pas de sortie d’antenne, ce n’est donc pas vraiment un téléviseur à utiliser, mais plutôt un moniteur intelligent et nous devons installer les applications correspondantes pour regarder la télévision. En même temps, comme vous le savez peut-être maintenant, cela ne fonctionne pas avec le classique Google Android, mais avec HarmonyOS, il est donc vrai que peut-être il manque un peu d’applications. Dans mon cas, cela n’a pas été le cas et j’ai pu utiliser la télévision de manière vraiment fonctionnelle. Cependant, pour certains utilisateurs plus exigeants, il est peut-être judicieux d’acheter une TV Box avec Android. Il y en a des très bon marché et ce téléviseur est toujours imbattable en rapport qualité/prix donc on ne peut pas ignorer cela comme quelque chose d’une importance capitale.

Pourquoi est-il imbattable en qualité prix ? Pour les 499€ que ça vaut actuellement on a une télévision de 55 pouces avec résolution 4K, taux de rafraîchissement de 120 Hz. En plus de ces problèmes fondamentaux, il dispose d’un interpolateur d’image MEMC et d’améliorations pour éviter le scintillement, les corrections de couleurs et… bref, tout ce qui de nos jours, une personne a besoin d’une télévision.

Analyse Huawei Vision S

| Google

Un problème avec les téléviseurs de cette gamme, et généralement les téléviseurs haut de gamme, est le son. Le son du Huawei Vision S est de loin supérieur à la concurrence grâce à ses quatre haut-parleurs de 40W. Cela semble splendide et c’est vraiment amusant de regarder un film d’action à la télévision et de profiter des explosions avec un son si puissant.

Sa connectivité est peut-être l’un des points faibles, puisque Il n’a pas de HDMI 2.1 et vacille donc dans les jeux vidéo si on cherche à le presser avec 4k et 120FPS. Cependant, j’ai joué à la PlayStation 4 dessus et c’était génial. En même temps, il a un Caméra Web 13MP avec une résolution de 1080 qui nous permet de prendre des photos ou d’avoir un appel vidéo de travail d’une manière vraiment professionnelle. Pour être honnête, ce n’est pas quelque chose que je recherche beaucoup à la télévision, mais c’est un ajout qui est toujours le bienvenu.

Analyse Huawei Vision S

| Google

CONCLUSIONS

Si vous cherchez un centre multimédia total, le Huawei Vision S est votre téléviseur. Vous devez garder à l’esprit qu’il ne s’agit pas d’une télévision à utiliser, et si, en plus, vous êtes un utilisateur exigeant, vous aurez peut-être besoin d’une TV Box pour profiter de toutes les possibilités qu’offre la télévision. Cependant, HarmonyOS est un système d’exploitation en constante évolution et qui sera très bientôt cent pour cent pour offrir le meilleur service possible.

Bref, pour son prix c’est peut-être l’un des meilleurs téléviseurs que nous allons trouver sur le marché. Vous pouvez vous procurer le nouveau Huawei Vision S dans la boutique officielle de la marque au prix de 499 € pour la version 55 » et au prix de 699 € pour le côté 65 ».