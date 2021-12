Analyse instantanée de la victoire de Green Bay en semaine 16

Les Packers de Green Bay ont résisté à un rassemblement tardif des Cleveland Browns, utilisant une autre interception d’embrayage de Rasul Douglas pour sceller une victoire 24-22 à Lambeau Field le jour de Noël.

Le quart-arrière des Browns Baker Mayfield a lancé quatre interceptions, dont deux à Douglas. Le quart-arrière des Packers Aaron Rodgers a réussi trois passes de touché, dont un score record à Allen Lazard au premier quart.

Voici notre analyse instantanée de la victoire des Packers, mettant en évidence ce qui s’est bien passé, ce qui n’a pas fonctionné et ce que tout cela signifie pour aller de l’avant :

Récapitulatif rapide

MARRON (7-8)

Le jeu a changé quand…les Packers ont converti une troisième interception en première mi-temps en un touché et ont pris une avance de 21-12 à la mi-temps. Green Bay a marqué 21 points sur les revirements au cours des 30 premières minutes.

Le jeu était terminé quand…Rasul Douglas a intercepté Baker Mayfield avec moins d’une minute à jouer au quatrième quart et les Browns ont conduit pour ce qui aurait pu être le coup gagnant.

Le ballon du jeu va à…Rasul Douglas. Il a intercepté deux passes, une sur une excellente lecture contre le concept de l’itinéraire et une autre sur un jeu physique en tête-à-tête pour clore le match.

Qu’est-ce qui s’est bien passé

Rasul Douglas. Quel ajout. Il a maintenant cinq choix parmi les meilleurs de l’équipe après avoir rejoint l’équipe en octobre. Il a joué un rôle majeur dans au moins trois victoires cette saison.

Les Packers ont rebondi après un départ lent et ont pris le contrôle du match entre le deuxième et le troisième quart-temps. Cette équipe peut vraiment l’activer quand elle le veut.

Aaron Rodgers a lancé sa 443e passe de touché dans un uniforme des Packers, établissant le nouveau record d’équipe.

Dans l’ensemble, Rodgers a lancé trois passes de touché en première mi-temps, dont deux à Davante Adams. Les deux se sont connectés sur 10 passes pour 114 yards et les deux scores. Lors de ses cinq derniers matchs, Rodgers a obtenu 16 passes de touché et aucun choix.

La défense a créé quatre revirements et cinq sacs, récupérant la performance globale. La note de passeur de Baker Mayfield n’était que de 55,3.

L’histoire continue

Les équipes spéciales n’étaient pas parfaites, mais la troisième phase a bien couvert les coups de pied et les bottés de dégagement et n’a pas commis d’erreur qui a changé la donne.

Qu’est ce qui ne s’est pas bien passé

Encore un démarrage lent. Les Browns ont marqué un touché lors de leur premier entraînement, puis ont forcé un botté de dégagement rapide. Il a fallu une interception de Darnell Savage pour faire démarrer les Packers.

La défense a accordé 408 verges au total, dont 219 verges au sol en seulement 25 courses (8,8 par course). Les Browns ont produit 28 premiers essais, étaient 8 pour 13 aux troisième ou quatrième essais et ont effectué cinq déplacements dans la zone rouge. La défense des Packers évolue dans la mauvaise direction en fin de saison. La défense contre la course redevient une préoccupation légitime.

Les Packers n’avaient aucune réponse pour Nick Chubb, qui a créé 184 verges au total en seulement 20 touches.

L’offensive, après avoir marqué 21 points en première mi-temps, n’a réussi qu’un seul panier sur cinq possessions en seconde mi-temps. Les Packers sont allés à trois et out sur deux possessions consécutives avant de clôturer le match avec un premier tenu sur le disque final après l’interception.

Le jeu de passes a vraiment tourné court. Aaron Rodgers n’a récolté en moyenne que 5,9 verges par tentative, et Davante Adams et Allen Lazard ont eu des baisses de clé. Rodgers a complété 12 passes aux demis offensifs et aux extrémités serrées pour seulement 43 verges.

Matt LaFleur a perdu deux temps morts avec des défis ratés. Son premier défi, sur un jeu qui n’avait aucune chance d’être renversé, était une grosse erreur.

Ce que cela veut dire

Pour la deuxième fois en autant de semaines, les Packers se sont échappés avec une victoire acharnée contre un talentueux adversaire de l’AFC North et ont franchi une nouvelle étape pour devenir la tête de série de la NFC. Les victoires sont des victoires, les points de style n’ont pas d’importance et aucune équipe n’a besoin de s’excuser pour les victoires, mais certaines fissures préoccupantes dans les fondations se forment pour l’équipe de Matt LaFleur. Les Packers ont pris du retard 7-0 et ont recommencé lentement, et tandis que la défense a livré des revirements samedi, le groupe doit mieux jouer dans l’ensemble. Cette équipe sera-t-elle capable de surmonter un démarrage lent et un jeu incohérent en défense contre un bon adversaire en séries éliminatoires ? On n’a certainement pas l’impression que les Packers atteignent leur rythme de croisière en entrant dans la partie la plus importante de l’année.

Et après

Les Packers accueilleront les Vikings du Minnesota dimanche prochain au Lambeau Field pour le dernier match de la saison régulière à domicile. Les Vikings, actuellement 7-7, ont remporté la première rencontre au US Bank Stadium. Green Bay est invaincu à domicile (7-0) cette saison.

