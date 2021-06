Analyse Kusama : est-ce le bon moment pour acheter ?

in

Kusama KSM / USD toujours sous pression ; En moins de plusieurs semaines, le prix de cette crypto-monnaie est passé de 630 $ à 163 $, et le prix actuel est d’environ 216 $.

Analyse fondamentale : Kusama a introduit des limitations des paramètres de participation actuels.

Kusama est un réseau évolutif de blockchains spécialisées construites avec Substrate et presque la même base de code que Polkadot. Kusama utilise également les mêmes outils que Polkadot et est gouverné par une communauté qui vote et contrôle l’évolution du réseau.

Ce projet a été mis en place en 2019 pour les équipes qui souhaitent aller vite et innover à Kusama ou préparer un déploiement à Polkadot. Il est important de mentionner que le fondateur de Kusama est Gavin Wood, fondateur de Polkadot et co-fondateur d’Ethereum.

Construit sur un réseau multi-chaînes fragmenté de nouvelle génération, Kusama est idéal pour les startups qui cherchent à progresser rapidement dans le processus de gouvernance et de mise à niveau. Kusama offre la possibilité de personnaliser vos besoins spécifiques et de créer votre propre blockchain spécifique à l’application et de la connecter à Kusama.

Ce réseau est vraiment transparent, conçu pour stimuler l’innovation et disponible partout dans le monde. Kusama a connu une croissance considérable de l’activité des utilisateurs pendant plusieurs mois, et à cause de cela, Kusama a introduit des limitations sur les paramètres de participation actuels.

« S’il est important de permettre au plus grand nombre de proposer des candidatures, il est encore plus important d’assurer la stabilité du réseau. Alors que le nombre de nominateurs est passé à environ 30_000, la taille de ce graphique a atteint le point où elle peut avoir un impact sur la capacité des nœuds à fonctionner correctement », a rapporté l’équipe de Kusama.

Kusama explorera des solutions pour augmenter le nombre de nominateurs possibles dans le système et apportera bientôt des améliorations. Ce mois-ci, Kusama a conclu ses premières actions de parachain avec l’offre la plus élevée de 100 millions de dollars du réseau Karura.

Les actions Kusama parachain sont des espaces très recherchés par la communauté de l’écosystème Polkadot et les investisseurs. La deuxième vente aux enchères de parachain a commencé le lundi 21 juin et il y a environ 100 emplacements de parachain disponibles.

Le prix de Kusama a grimpé en flèche depuis janvier 2021 et a atteint un record au-dessus de 600 $ le 18 mai. Depuis lors, le prix s’est effondré, le volume des transactions quotidiennes s’est affaibli et le risque de nouvelles baisses n’est probablement pas écarté.

Analyse technique : 200 $ représentent le niveau de support critique

Source des données : tradingview.com

Kusama se négocie actuellement autour du niveau de 215 $, et ce serait un signal de vente fort si le prix retombe en dessous du support de 200 $. Le prochain objectif de prix pourrait se situer autour de 150 $ ou même moins ; Pourtant, si le prix dépasse les 300 $, nous avons la route ouverte à 350 $.

résumé

Kusama s’est affaibli par rapport à des records supérieurs à 600 $, enregistrés en mai 2021, et le risque d’une nouvelle baisse persiste. Si le prix tombe à nouveau en dessous du support de 200 $, le prochain objectif de prix pourrait être d’environ 150 $ ou même moins.

