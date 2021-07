Analyse : la refonte de la reflation fait basculer les marchés obligataires

La façade avant de la Bourse de New York (NYSE) est visible à New York, États-Unis

Une économie qui se remet du choc COVID-19 et de la résurgence de l’inflation est l’histoire d’hier si l’on se fie à la forte reprise des plus grands marchés obligataires du monde au cours des dernières 24 heures.

Les prix des bons du Trésor américain à 10 ans ont grimpé en flèche, faisant baisser les rendements de 8 points de base mardi lors de leur deuxième plus forte baisse quotidienne de 2021. La reprise s’est accélérée mercredi, les rendements tombant juste en dessous de 1,3%, leur plus bas en plus de quatre mois.

Les rendements des gilts britanniques sont tombés à un niveau similaire tandis que les rendements du Bund allemand – qui semblaient passer au-dessus de 0% en mai – ont chuté à -0,3% .

Diverses explications ont été avancées : une compression des investisseurs qui avaient parié sur une hausse des rendements, des données économiques plus faibles que prévu et des inquiétudes concernant les variantes du COVID.

Dépasser le bruit et le vrai message des marchés obligataires souverains – surveillés de près par les décideurs politiques et les investisseurs comme un indicateur clé des tendances économiques – est clair : la croissance économique, bien que plus ferme, semble avoir atteint un pic, et toute reprise de l’inflation probablement être transitoire.

“Les marchés sont passés de penser que la croissance est forte et l’inflation pourrait être forte à dire que la croissance a atteint un pic et que l’inflation est transitoire”, a déclaré Guy Miller, stratège en chef des marchés chez Zurich Insurance Group.

Le retournement des marchés obligataires pourrait ne pas cadrer avec le message de la Réserve fédérale américaine, qui vient de passer à un biais belliciste et d’avancer sa trajectoire de hausse des taux.

Mais même avec ce changement, la Fed ne s’attend pas à commencer à augmenter ses taux avant 2023 et, comme d’autres grandes banques centrales, a souligné qu’elle regarderait au-delà de toute augmentation à court terme des pressions sur les prix.

Le mois dernier, les responsables de la Fed ont estimé que de nouveaux progrès substantiels sur la reprise économique américaine “étaient généralement considérés comme n’ayant pas encore été atteints”.

“Vous devez changer d’avis compte tenu des faits auxquels vous êtes confrontés – la croissance économique n’est pas solide, l’inflation n’est pas sur le point de monter en flèche”, a déclaré Frederik Ducrozet, stratège de Pictet Wealth Management.

La ruée vers les obligations intervient alors que les données renforcent l’opinion selon laquelle la croissance économique pourrait avoir atteint un sommet.

Les données de mardi ont montré que l’activité du secteur des services aux États-Unis a augmenté à un rythme modéré en juin, tandis qu’un indicateur étroitement surveillé du sentiment des investisseurs allemands a chuté plus que prévu en juillet.

Le rallye obligataire aurait infligé des pertes à la multitude de traders ayant des positions «courtes» du Trésor – essentiellement un pari que les rendements augmenteraient en fonction d’une reprise économique – forçant beaucoup à liquider ces transactions, poussant les rendements encore plus bas.