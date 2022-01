Analyse : La situation (très) délicate des Espagnols en NBA

La saison 2021/22 du NBA c’est le chaos total à ce stade du cours. La cataracte de contagion par COVID-19 oblige les équipes de la ligue à affronter leurs matchs respectifs avec au moins 5-6-7 victimes par match.

Cette situation a fait que plusieurs joueurs de rotation de chaque franchise parviennent à profiter des minutes que les stars ont laissées libres en raison de leurs revenus dans les propres protocoles de prévention sanitaire de la NBA. Cependant, ce n’est pas du tout le cas joueurs espagnols.

Aucun d’entre eux (sauf Ricky Rubio), après presque la moitié d’une saison régulière disputée, n’a réussi à convaincre son entraîneur respectif et à remporter les minutes dans la rotation de son équipe. Ensuite, la situation de chacun des cinq joueurs en Espagne sans compter Rubio (blessé jusqu’à la fin de la saison, il était au meilleur niveau de sa carrière avec les Cleveland Cavaliers) :

Willy Hernangómez

Peut-être celui qui a le plus joué le sans nom Ricky Rubio. L’aîné Hernangómez joue en moyenne 14,9 minutes par match, un chiffre gonflé en raison de sa récente augmentation dans la rotation. Cependant, les Pélicans semblent l’avoir à nouveau laissé sans écart avec le retour de leurs principaux acteurs. Lors de leurs deux derniers matchs, cinq minutes dans l’avant-dernier et aucune dans le plus récent.

Juancho Hernangómez

La saison de Juancho n’est tout simplement pas pertinente. Il n’a joué que 17 matchs, et la plupart d’entre eux par des minutes de « poubelle ». En moyenne 5,5 minutes jouées dans ces jeux. La confiance de l’entraîneur Ime Udoka n’est en aucun cas méritée, et les Celtics de Boston pensent probablement plus à son départ qu’à toute autre chose.

Serge Ibaka

L’histoire des Ibaka et des Los Angeles Clippers est très différente. L’Espagnol évolue avec la franchise de Los Angeles (15,6 minutes par match sur 19 joués, remis d’une blessure). Cependant, il n’est pas du tout satisfait de son nouveau rôle en tant que joueur de deuxième unité. Il est à 6,1 points et 3,9 rebonds, la moitié de ses chiffres de la saison dernière également avec les Clippers (11,1 points et 6,7 rebonds).

Regardez Serge Ibaka cette possession. Mon oh mon – pic.twitter.com/3cVmQlN4yx – Parrain PeeWeeDaPlug (@PeeWeeDaPlug) 27 décembre 2021

Santi Aldama

Memphis Grizzlies utilise Santi Aldama lorsqu’il est forcé par les pertes de l’équipe. C’est un cas similaire à celui de Willy Hernangómez dans le sens où quand il joue, il le fait bien. Il a joué 18 matchs jusqu’à présent en moyenne 10,3 minutes, mais il semble que dès qu’il en aura l’occasion, il ne perdra plus sa place dans la rotation.

Usman garuba

Le voyage de Garuba en NBA ne s’annonce pas bien pour l’avenir. L’Espagnol a déjà mal commencé avec la décision des Houston Rockets, l’une des équipes sans aspirations cette saison et où il pourrait le plus jouer, en G-League. De plus, sa contagion du COVID-19 l’a empêché de profiter des protocoles NBA et d’entrer en rotation en raison des suppositions des principaux acteurs.