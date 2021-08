Analyse : le cloud gaming sur Xbox illustre la stratégie de console de Microsoft par rapport à Sony

(Photo Microsoft)

Microsoft a révélé mardi matin que le lancement tant attendu de son service de cloud gaming sur la famille de consoles Xbox est prévu pour cette période des fêtes, après les versions précédentes de Xbox Cloud Gaming sur PC et appareils mobiles.

Les propriétaires de consoles qui s’abonnent à la version Ultimate du service Game Pass pourront jouer à des jeux compatibles à partir de ce service presque immédiatement via les serveurs cloud de Microsoft. La fonctionnalité se verra attribuer son propre onglet sur l’interface utilisateur de la console Xbox Game Pass, indiquant quels jeux sur le service sont compatibles avec le jeu en nuage.

Cela vous permet d’essayer des jeux en appuyant sur un seul bouton, plutôt que d’avoir à attendre ce qui peut être une longue installation locale, ainsi que de jouer à un jeu via le cloud pendant que vous attendez qu’il s’installe localement.

Les utilisateurs de Xbox One peuvent également passer par le cloud pour jouer à des jeux, tels que le plus récent Microsoft Flight Simulator, qui sont par ailleurs verrouillés sur le matériel Series X|S. La puissance de traitement de votre Xbox locale n’a pas beaucoup d’importance lorsque tout ce qu’elle fait est de transmettre vos entrées entre un serveur cloud Microsoft distant, donc en théorie, vous pouvez utiliser le cloud pour donner à votre Xbox One une sorte de mise à niveau virtuelle.

Les avantages, que Microsoft ne manquera pas de vanter, se résument tous à l’immédiateté. Jouer à un jeu hors du cloud est aussi simple que d’appuyer sur le bouton de démarrage, ce qui rapproche le Game Pass de l’analogue «Netflix des jeux».

Vous voulez essayer quelque chose de nouveau sans avoir à attendre un téléchargement ? Jeu en nuage. Vous voulez faire quelque chose pendant que le téléchargement que vous avez commencé se termine ? Jeu en nuage. Avez-vous beaucoup de monde et cherchez-vous quelque chose de festif pour jouer en ce moment ? Jeu en nuage. Il a beaucoup d’utilité personnelle.

Naturellement, cela s’accompagne également des inconvénients typiques qui en découlent. Les jeux cloud sont notoirement gourmands en bande passante, à peu près à égalité avec le streaming vidéo HD. Si votre FAI résidentiel a un plafond de données, jouer à des jeux jusqu’à la fin sur Xbox Cloud Gaming vous assurera de l’atteindre.

Les jeux sur le cloud Xbox sont limités à une résolution de 1080p et à 60 images par seconde, de la même manière que la Xbox Series S. Il y a pas mal de jeux, tels que le Microsoft Flight Simulator susmentionné, qui seront paralysés par cela. Ils épuisent leur sens du spectacle visuel à un point tel qu’une version cloud limitée est une fausse représentation profonde de l’expérience globale.

Il n’est pas encore disponible partout non plus. Au moment de la rédaction, Microsoft maintient une page Web pour indiquer quels pays ont actuellement accès à quels services via le projet Game Pass. Comme le Game Pass à ce stade est essentiellement composé de quatre services vaguement regroupés, les utilisateurs internationaux doivent garder un œil sur ce site pour voir quelles parties du service sont disponibles dans leur pays.

Bref, et pour partir de mes expériences avec la version navigateur de Xbox Cloud Gaming, c’est génial pour essayer un jeu, mais si vous prévoyez de mettre du temps réel dans un titre donné, vous êtes toujours mieux avec un vieux -installation locale façonnée.

Cela va doubler pour tout ce qui a une composante en ligne importante, car même le plus gros des tuyaux Internet aura du mal à maintenir une connexion à la fois au cloud de Microsoft et au serveur d’un jeu simultanément. Un bon exemple ici est le propre State of Decay 2 de Microsoft, que j’ai trouvé avec juste assez de décalage pour être exaspérant lorsque je l’ai appelé via le cloud.

Une maquette officielle de Microsoft de la Gamescom 2021 sur la façon dont les titres compatibles avec le cloud peuvent être trouvés sur l’interface utilisateur de la console Xbox Series X|S. (image Microsoft)

Ce que cela fait, malgré ses lacunes, c’est continuer à s’appuyer sur la stratégie actuelle de Microsoft dans l’espace de jeu. Plus tôt cet été, juste avant l’E3, Microsoft a publié une conférence préenregistrée qui a discuté de ses initiatives de jeu, où Phil Spencer de Xbox a qualifié le service Game Pass de “moteur de découverte”.

Même à l’heure actuelle, où les jeux Xbox sur le Pass nécessitent une installation locale, les abonnés ont été montrés par les numéros internes de Microsoft pour jouer 30% plus de genres et 40% plus de jeux. Théoriquement, lorsque vous supprimez ce processus d’installation de l’équation, afin que les joueurs n’aient pas à attendre avant de se lancer dans quelque chose de nouveau, cela ne devrait qu’améliorer ces chiffres.

Cela, à son tour, illustre la stratégie de Microsoft dans la neuvième génération de consoles. Sony continue de s’appuyer sur sa grande bibliothèque d’exclusivités, son attrait international et son avance écrasante pour vendre la PlayStation 5. Nintendo a ses propres franchises tentpole qui la maintiennent pertinente, ainsi qu’un marteau sur le marché des portables.

Il est plus facile et plus rapide d’explorer de nouveaux jeux via l’écosystème Xbox que sur PS5 ou Switch.

L’attrait de Microsoft en ce moment, dans ces mois avant la sortie de Halo Infinite, vient de la façon dont il classe les aspérités du jeu vidéo en tant que passe-temps. Il est plus facile et plus rapide d’explorer de nouveaux jeux via l’écosystème Xbox que sur PS5 ou Switch.

Une fois que de plus en plus d’exclusivités de grandes consoles commencent à filtrer sur la Xbox, à partir de grandes acquisitions tierces de Microsoft comme Bethesda, cela devrait ajouter plus qu’une simple commodité à la plate-forme. Pour le moment, cependant, le principal argument de Microsoft au nom de sa console est la simple facilité d’utilisation au niveau du consommateur, et c’est plus convaincant que je ne le pensais.

Les membres du programme Xbox Insider de Microsoft pourront aider à tester Xbox Cloud Gaming cet automne. Vraisemblablement, les résultats de cette période de test détermineront exactement quand le service sera déployé auprès du grand public.

L’annonce du cloud gaming de Microsoft est intervenue lors de sa conférence de presse à la Gamescom de cette année. Le salon, qui se tient traditionnellement à la fin de l’été à Cologne, est généralement l’événement de jeu le plus fréquenté de l’année, mesuré par la fréquentation physique, et un point culminant du calendrier pour l’industrie européenne des jeux. Naturellement, en raison de problèmes liés au COVID, le spectacle de cette année est passé à un format virtuel.

Parmi les autres grandes annonces Xbox à la Gamescom, citons un aperçu plus long du jeu de parkour zombie tant attendu de Techland, Dying Light 2: Stay Human, dont la sortie est prévue le 7 décembre; l’annonce d’un accord avec Humble Games qui verra 10 nouveaux indépendants se diriger vers le Xbox Game Pass ; plusieurs mises à jour entrantes pour Microsoft Flight Simulator, y compris un mode course et l’ajout de taxis aériens électriques ; et la révélation d’une version console pour le grand jeu de stratégie de Paradox Crusader Kings III.

Une omission notable de la présentation de la Gamescom, cependant, était toute autre nouvelle concernant Halo Infinite, dont le lancement est toujours prévu à la fin de l’année.