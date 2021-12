Analyse : le prix de l’IOTX ne retrouve pas sa tendance haussière

Bien que certains gains se soient accumulés au cours des dernières heures, IOTX toujours incapable de passer à la hausse, va-t-il continuer à baisser ?, avec cette analyse que nous avons découvert.

Au moment d’écrire ces lignes, la crypto-monnaie IoTeX se négocie à 0,1319 $, accumulant un gain de 6,37 % au cours des dernières 24 heures, mais maintenant une perte de 16,12 % au cours des 7 derniers jours.

Avec une capitalisation boursière de 1.247.000 $, cette pièce est classé 82e dans le classement en ligne Crypto.

Au cas où vous ne le sauriez pas, IoTeX est un projet open source créé en 2017, qui a construit une plate-forme décentralisée visant à améliorer l’interaction homme-machine, dans un environnement où ces parties peuvent interagir avec une confiance garantie, un libre arbitre et des incitations économiques.

Par machines, nous entendons des appareils allant des équipements domestiques intelligents aux véhicules autonomes. IoTeX a créé une blockchain hautes performances compatible avec la machine virtuelle Ethereum, permettant de construire des middlewares et des Dapps sur la blockchain pour donner vie à des appareils autonomes et à des oracles du monde réel.

IOTX est la monnaie native de ce protocole et est principalement utilisé comme gaz pour effectuer des opérations au sein d’une même plateforme.

Analyse technique des prix IOTX

D’après le graphique hebdomadaire de l’IOTX contre l’USDT, nous voyons que le prix n’a cessé de baisser pendant plusieurs semaines, après avoir atteint un sommet historique de 0,26 $.

Juste au moment où le prix augmentait rapidement au cours de la première quinzaine de novembre, nous avons ici examiné son comportement et indiqué qu’une correction majeure était susceptible de se produire.

Maintenant, ce retracement semble s’être prolongé assez longtemps, traversant le 61,8% de Fibonacci. Il est encore possible que ce processus s’étende un peu plus, peut-être vers 78,6 % (0,09 $).

Nous assistons à une certaine pression haussière cette semaine, cependant, il n’est pas encore confirmé que les taureaux ont repris le contrôle.

Lorsque le prochain élan haussier commencera, le prix pourrait partir à la recherche d’un nouveau sommet historique. Fibonacci nous marque un 1er objectif de 0,31$.

Graphique hebdomadaire IOTX par rapport à l’USDT Source : TradingView.

Pronostic à court terme

Faire une analyse du calendrier quotidien des prix IOTX, nous voyons que la tendance à court terme est clairement baissière, et aujourd’hui, il semble avoir fait un nouveau plus bas plus avant de tomber à nouveau.

Une ligne de tendance baissière claire a travaillé il y a quelques heures que la résistance. Maintenant, le prix pourrait aller chercher au moins un soutien à 0,10 $.

Cependant, si nous regardons vers la gauche, nous voyons que les acheteurs sont la force dominante. Ils risquent encore de nous surprendre bientôt.

Il a fallu 23 jours aux ours pour envelopper leurs gains accumulés en une seule journée. Et ces gains ont commencé dès le support qui est sur le point de visiter IoTeX. Le support à 0,10 $ sera un niveau très important à surveiller. Une fausse cassure ou un rejet de celle-ci peut être un très bon signe avant-coureur que la dynamique haussière est sur le point de commencer.

En cas de perte de ce support, nous pourrions alors voir des ventes jusqu’à 0,07 $.

Pour l’instant, les chances sont légèrement inclinées à la baisse. Mais cela pourrait changer en fonction du comportement à l’automne que j’espère arriver dans les heures/jours à venir.

Analyse et prévision des prix IOTX ‌Source : ‌‌TradingView‌.‌ ‌ ‌

