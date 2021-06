Analyse: les fonctions d’Udoka en tant que nouvel entraîneur de Boston

Après l’embauche Ime udoka en tant que nouvel entraîneur-chef de Celtics de Boston À partir de cette prochaine saison NBA 2021/22, la franchise Massachuetts a déjà commencé à 100% sa tâche d’amélioration de l’équipe dans le but de remporter le championnat dans l’avenir à court terme de la compétition.

Le transfert de Kemba Walker à Oklahoma City Thunder (avec lequel les Celtics se sont libérés de son salaire, près de 100 millions de dollars entre cette saison et les deux prochaines), a amené avec lui, outre Al Horford et Moses Brown, plusieurs tâches à effectuer au sein du personnel qu’Udoka dirigera.

Udoka lui-même, avec Brad Stevens En tant que président des opérations de Boston, il a une série de tâches devant lui pour le marché des transferts et Free Agency 2021.

Le premier d’entre eux est de chercher une base de départ. Actuellement, avec le départ de Walker, les Celtics n’ont que trois meneurs purs dans leur équipe : Payton Pritchard, Carsen Edwards et Tremont Waters. Bien que Marcus Smart puisse jouer ce rôle, sa position naturelle est celle d’escorte.

Deuxièmement, le retour de Horford et l’arrivée de Brown provoquent directement une surpopulation au poste central avec un total de quatre joueurs (en ajoutant Robert Williams III et Tristan Thompson). À l’époque d’Udoka en tant qu’assistant avec les 76ers de Philadelphie, Horford n’a joué pratiquement aucun attaquant de puissance, faisant partie de la deuxième unité des Sixers.

L’entraîneur-chef du prochain C (apparemment), Ime Udoka, a 43 ans et un ancien assistant avec les Spurs, les Nets et les Sixers. En tant que joueur, j’ai représenté l’équipe nationale nigériane. #wmur pic.twitter.com/ApByVZzLNZ

– Jamie Staton (@JamieStatonWMUR) 23 juin 2021