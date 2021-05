Analyse: les investisseurs de détail apprennent à aimer les montagnes russes cryptographiques

Bitcoin

Lorsque Brjánn Bettencourt est sorti du lit mercredi matin pour trouver les actifs de son portefeuille de crypto-monnaies critiqués lors de leur plus grande vente depuis des années, il savait exactement quoi faire: acheter plus.

«Investir dans la crypto n’est pas pour les âmes sensibles», a déclaré Bettencourt, un photographe de 32 ans à Toronto qui a possédé des bitcoins et de l’éther au cours de la dernière année et demie pour compléter son portefeuille d’actions. «Je considère cela comme un investissement sérieux à long terme.»

Cette semaine, les crypto-monnaies ont été secouées par des facteurs allant des tweets critiques du PDG de Tesla Inc (TSLA.O) Elon Musk aux contrôles gouvernementaux en Chine. Le prix du bitcoin, la plus grande crypto-monnaie au monde, a chuté de 30% avant de retracer certaines pertes. Il est en baisse d’environ 40% par rapport à ses sommets de l’année.

Les positions à effet de levier sur les contrats à terme sur bitcoin et éther ont fortement chuté la semaine dernière, a déclaré Vanda Research, qui suit les transactions de détail. Cela indique que certains commerçants de détail ont probablement plié leurs tentes.

«(La) bulle cryptographique a commencé à se défaire et les données de différentes bourses suggèrent que les investisseurs de détail capitulent», ont déclaré les chercheurs de Vanda.

Mais d’autres investisseurs de détail ont été heureux de surmonter les turbulences ou de les contourner.

«Dans les discussions cryptographiques, lorsque des choses comme celles-ci se produisent, les gens disent que cela secoue toutes les mains faibles et les gens … qui ont peut-être acheté parce qu’ils l’ont vu aux nouvelles», a déclaré Ethan Lou, auteur de «Once a Bitcoin Miner: Scandal et Turmoil in the Cryptocurrency Wild West », prévu pour cet automne. Alors que les investisseurs particuliers se sont empilés dans les crypto-monnaies, le bitcoin a bondi d’environ 345% l’année dernière, l’éther a grimpé de 1219% et le dogecoin a grimpé en flèche 15480%, selon les données de Coinbase. Crypto-exchange Coinbase (COIN.O) a déclaré que ses plus de 56 millions d’utilisateurs représentaient 335 milliards de dollars de volume de transactions au premier trimestre: 120 milliards de dollars au détail et 215 milliards de dollars institutionnels. Cela se compare à 30 milliards de dollars au total un an plus tôt, dont 12 milliards de dollars au détail, a déclaré la société.

L’intérêt des détaillants cette année a également fait grimper les actions des «actions memes» telles que GameStop (GME.N), poussant les prix à travers le toit et punissant les hedge funds qui avaient vendu les actions à découvert.

Certains investisseurs de détail ont embrassé les fluctuations féroces des prix dans l’espoir d’attraper une partie du prochain grand rallye. Les utilisateurs du populaire forum WallStreetBets de Reddit ont popularisé le terme «mains de diamant» comme un raccourci pour leur volonté de détenir un actif de manière épaisse et fine.

SCRUTINY AMÉLIORÉ

L’adoption croissante par le grand public a attiré l’attention des régulateurs. Le département du Trésor américain a appelé jeudi à de nouvelles règles qui exigeraient que les transferts importants de crypto-monnaie soient signalés à l’Internal Revenue Service. La Réserve fédérale a déclaré que les crypto-monnaies présentaient des risques pour la stabilité financière. Vendredi, la Chine a annoncé qu’elle allait sévir contre les activités d’extraction et de trading de bitcoins.

Les crypto-monnaies ont été notoirement volatiles tout au long de leur histoire. Le Bitcoin a plongé de 94% en 2011 et de 82% entre fin 2017 et fin 2018, ce qui a incité de nombreux investisseurs à reculer.

Lily Francus a cependant tenté de profiter des grandes balançoires. L’homme de 25 ans, qui vit à San Diego et travaille comme chercheur quantitatif dans un fonds spéculatif crypto, a d’abord échangé des crypto-monnaies en 2017, mais est sorti avant que le prix ne s’effondre. Puis le mois dernier, elle a investi environ 1% de sa valeur nette dans diverses crypto-monnaies, rejoignant un rassemblement qu’elle considérait en partie alimenté par le battage médiatique des médias sociaux.

Elle a liquidé son éther et réduit sa position bitcoin lorsque Musk a organisé Saturday Night Live le 8 mai. Elle a ensuite racheté 40% de sa position éther à un prix inférieur.

Le PDG de Tesla a fait volte-face pour savoir si le constructeur de voitures électriques accepterait le bitcoin comme paiement, et a souvent déplacé le prix du dogecoin avec ses tweets.

«Quand vous voyez… des gens plonger dans les marchés de peur de rater quelque chose, c’est généralement le bon moment pour sortir», a déclaré Francus.

Doug Liantonio, 31 ans, de Deerfield Beach, en Floride, a déclaré qu’il possédait un dogecoin et un classique d’Ethereum. Avec des prix du dogecoin en baisse de 50% par rapport à leurs sommets, il attend un autre rallye avant de vendre.

«Je ne pense pas que j’attendrai le coup de pub d’Elon pour sa fusée, ce serait trop tard», a-t-il déclaré. Musk a récemment annoncé que sa société SpaceX lancerait une fusée sur la lune l’année prochaine, financée par Dogecoin.

Pour Bettencourt, le photographe, les hauts et les bas de la crypto font partie de son attrait.

Investir dans les crypto-monnaies «ressemble à ces montagnes russes effrayantes», a-t-il déclaré. «Vous montez et descendez et ressentez chaque tour et chaque virage, ce qui pour moi est excitant et amusant.»