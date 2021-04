Analyse: les nouveaux indices de référence de crédit américains gagnent du terrain à l’approche de l’échéance du Libor

Un billet en dollars américains est vu devant un graphique boursier

Les nouveaux indices de référence de crédit bancaire américain devraient gagner du terrain dans les mois à venir à mesure que la date limite pour éliminer progressivement l’exposition au Libor discrédité approche, alors même que les régulateurs continuent de proposer une alternative appelée le taux de financement au jour le jour garanti (SOFR).

Les investisseurs sont confrontés à une date limite de fin d’année pour arrêter de baser de nouveaux prêts et transactions sur le Libor, acronyme de London Interbank Offered Rate. Certains taux Libor cesseront d’être publiés après le 31 décembre, tandis que d’autres devraient prendre fin à la mi-2023.

Le Libor est progressivement supprimé en tant que taux de référence en raison des préoccupations concernant le montant des dérivés utilisant le taux, qui dans de nombreux cas repose sur des hypothèses concernant leurs coûts d’emprunt et non sur des transactions réelles, et après avoir été manipulé avant et pendant la crise financière.

Ce changement nécessitera plus de 200 billions de dollars de transactions et de prêts pour passer à de nouvelles références. Cette décision entraînera également probablement la montée en puissance de plusieurs nouveaux indices, réduisant la dépendance historique à un seul taux directeur.

La plupart des contrats dérivés basés sur le Libor devraient migrer vers le SOFR, l’indice de référence approuvé par les régulateurs pour remplacer le Libor. Cet indice est basé sur environ 1 billion de dollars de prêts quotidiens sur le marché des accords de mise en pension au jour le jour aux États-Unis.

Mais de nombreuses banques et investisseurs veulent un taux qui inclut une composante de crédit bancaire pour les prêts et se tourneront plutôt vers des alternatives.

Richard Sandor, président-directeur général de l’American Financial Exchange, qui propose l’indice Ameribor, a déclaré que l’abandon du Libor est une opportunité qui «se produit une fois tous les 100 ans», ajoutant qu’il n’a «jamais été aussi optimiste».

L’indice de rendement des banques à court terme (BSBY) d’Ameribor et de Bloomberg gagne en intérêt en tant que référence pour les prêts, bien que le mouvement en soit à ses débuts. L’ICE Benchmark Administration, qui fait partie de l’Intercontinental Exchange (ICE.N), prévoit également de proposer l’indice de rendement ICE Bank en dollar américain en remplacement du Libor.

Zions Bancorporation (ZION.O) a déclaré ce mois-ci qu’elle utiliserait Ameribor en remplacement du Libor dans la plupart de ses prêts commerciaux non syndiqués.

Les banques souhaitent que les prêts incluent une mesure de leurs taux d’emprunt au cas où ces coûts augmenteraient.

Bank of America (BAC.N) a également déclaré la semaine dernière qu’elle avait émis un billet à taux variable de 1 milliard de dollars sur six mois faisant référence à l’indice de Bloomberg. Standard & Poor’s et Fitch Ratings ont tous deux indiqué que BSBY satisfait à leurs exigences en tant que taux de référence du marché monétaire, ouvrant la porte à des investissements de fonds monétaires dans des billets basés sur l’indice.

«BSBY pourrait devenir un taux de référence de plus en plus courant. Il présente plusieurs caractéristiques intéressantes par rapport au SOFR », ont déclaré Daniel Krieter et Daniel Belton, analystes chez BMO Marchés des capitaux.

Les acteurs du marché ont été frustrés après que l’Alternative Reference Rate Committee (ARRC), un groupe d’acteurs du marché qui a choisi SOFR pour remplacer Libor, a déclaré en mars qu’il ne serait pas en mesure de recommander un taux SOFR prospectif d’ici le milieu de l’année, son ancien objectif. Date.

Le Groupe CME (CME.O) a depuis déclaré qu’il offrirait des taux à terme SOFR basés sur ses transactions à terme SOFR.

La Réserve fédérale de New York a commencé à publier le SOFR en avril 2018, mais l’abandon du Libor a été lent.

Environ 223 billions de dollars de contrats font désormais référence au Libor en dollars américains, contre 199 billions de dollars à la fin de 2016, a déclaré l’ARRC le mois dernier.

La plupart des dérivés devraient passer au SOFR, bien qu’une partie du marché utilisé pour couvrir les prêts devrait faire référence aux alternatives de crédit.

Les transactions sur les contrats à terme SOFR du Groupe CME ont atteint un volume de contrats quotidien moyen record de 112 000 au premier trimestre, bien que cela reste bien en deçà des 2,72 millions de volumes de contrats quotidiens moyens pour les contrats à terme sur Eurodollar basés sur le Libor.

Le CME a déclaré qu’il transférera tous les contrats d’eurodollar restants basés sur le Libor vers des contrats à terme SOFR lorsque le taux Libor cessera d’être publié à la mi-2023.

Pour beaucoup, la solution à l’avenir peut également être un hybride qui inclut SOFR comme base et ajoute une composante de crédit lorsque cela est souhaité.

“Je suis à peu près convaincu que le SOFR sera le taux dominant à l’avenir et que vous aurez des participants qui choisiront d’ajouter un spread systémique à cela pour vous emmener à quelque chose comme un Libor synthétique”, a déclaré Padhraic Garvey, responsable régional de la recherche, Amériques, chez ING.