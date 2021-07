in

Le boxeur légendaire Floyd Mayweather Jr. a dessiné son combat d’exposition avec le populaire youtuber Logan Paul, même si “Money” était le grand favori et devait surpasser le jeune inexpérimenté. L’expert en boxe Julius Julianis a analysé, avec Elizabeth Pérez, le résultat du combat et a commenté la possibilité d’une rencontre entre Saúl Álvarez et Jake Paul, le frère cadet de Logan.