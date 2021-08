Analyse médicale : expliquer la blessure à la cheville de Dani Ceballos et le calendrier de retour

Le milieu de terrain Dani Ceballos s’est blessé à la cheville gauche lors du match d’ouverture des Jeux olympiques contre l’Egypte et mardi, nous avons finalement appris l’étendue des dégâts grâce au rapport médical officiel du club :

« Deux ruptures ligamentaires sur la face latérale (extérieure) de la cheville de Dani »

Dans la vidéo suivante, j’ai expliqué les détails de la blessure, y compris l’anatomie de base, la gravité de la blessure, un calendrier de retour potentiel pour le milieu de terrain espagnol et deux éléments clés sur lesquels le personnel médical et de conditionnement physique du Real Madrid se concentrera pour aller de l’avant – à la fois pendant le processus de rééducation et à son retour sur le terrain.

Si quelque chose change ou si nous recevons des mises à jour au cours de son processus de physiothérapie et/ou de retour au jeu, je m’assurerai de vous tenir au courant des derniers développements.

Le Dr Rajpal Brar, DPT est titulaire d’un doctorat en physiothérapie de l’Université du Nord de l’Arizona et dirige son propre cabinet en personne et en ligne. entreprise de médecine du sport et de performance, 3CB Performance, à West LA et Valencia, CA où il combine en outre ses expertise du mouvement et entraînement de fitness. Il travaille également dans un hôpital – ce qui lui donne de l’expérience avec des patients dans le cadre des soins de santé immédiats et des patients neurologiques (post-AVC, post-lésion cérébrale) – et pratique depuis 4 ans. Brar s’entraîne également à UCLALe centre de recherche sur la conscience consciente (MARC) de , a une formation en entraînement de football pour les jeunes et analyse le Real Madrid d’un point de vue médical et des compétences pour la gestion de Madrid et sur sa propre chaîne YouTube. Vous pouvez le suivre sur Twitter à @3cbPerformance.