Analyse : Munguía remontera-t-il le moral contre Andrade ? le Roi ne suffit pas pour le Coq ou pour Chocolatito

Les combats de vendredi n’ont pas dépassé le deuxième tour. Martinez-Arroyo a terminé sans décision en raison d’une tête accidentelle et Quigley n’était rien contre Andrade. Demetrius a expliqué pourquoi ils l’évitaient et maintenant Munguia doit décider s’il ose lui faire face.

Demetrius Andrade était un peu plus que d’habitude. Dans ce combat, il est sorti pour finir tôt avec son rival et il a réussi. Il a pris de l’avance et maintenant il attend ce que la WBO décide dans le combat qui correspond, pour affronter Jaime Munguía, le numéro un du classement.

Reste à savoir si le natif de Tijuana accepte son obligation ou se lance dans une tangente au défi plus doux que la WBC lui a préparé, contre Derevyanchenko ou Carlos Adames. Il était également clair pourquoi Canelo Alvarez a choisi de ne pas essayer de s’unifier au milieu. L’homme de Guadalajara, Gennady Golovkin et Jermall Charlo a également esquivé Demetrius Andrade. Dans l’analyse immédiate de la vidéo, nous expliquons pourquoi.

Dans le cas de Julio Cesar ‘El Rey’ Martínez, il était sur le point de gagner par KO, mais une collision frontale accidentelle qui a causé une blessure à l’œil à McWillians Arroyo a sauvé le combat portoricain. Le Mexicain a montré ce que nous savons déjà, ses éclats d’obus destructeurs et sa capacité à résister aux punitions. mais, d’un autre côté, il montrait aussi tous ses défauts.

Et ils sont aussi importants que leurs vertus, ce qui nous permet à l’avance de prédire qu’ils n’auraient rien à faire contre des rivaux du calibre de Juan Francisco ‘Gallo’ Estrada ou Román ‘Chocolatito’ González, qu’El Rey aspire à affronter après le combat que les deux tiendront en janvier. Dans la vidéo aussi mon analyse du combat et de l’avenir de Martinez.