Analyse NBA : l’équipe des Lakers va décrocher le ring

Les Lakers de Los Angeles Ils ont déjà formé leur nouvelle équipe pour concourir pour l’anneau de championnat du NBA dans la prochaine saison 2021/22. Après la pluie de blessés (en raison de la fin du contrat) et de signatures, la franchise Angelina a clôturé son ‘roster’ avec l’incorporation du joueur vétéran Rajon Rondo (officiel dès qu’il quitte la liste de renonciation), qui reviendra à portez le violet et l’or.

Les ajouts faits par les Lakers placent l’équipe de Frank Vogel’s parmi les deux grands favoris pour le titre de champion, avec les Brooklyn Nets de Kevin Durant, James Harden et Kyrie Irving. Avec Russell Westbrook comme signature vedette de son été, c’est le modèle Lakers de Los Angeles pour la saison prochaine :

Bases : Russell Westbrook, Kendrick Nunn et Rajon Rondo

Westbrook commencera en tant que meneur de jeu en formant un « Big Three » d’étoiles avec Anthony Davis et LeBron James. On attend beaucoup du MVP de la NBA en 2017, qui n’a pas encore remporté le championnat. Entre Nunn et Rondo, les minutes de la rotation seront divisées, avec Kendrick comme principal favori pour jouer le rôle de sixième homme (où il a déjà joué de cette façon dans le Miami Heat).

Escortes : Talen Horton-Tucker, Malik Monk et Wayne Ellington

Dans cette position, il y a plus de doutes sur qui commencera en tant que membre du quintette de départ, si Horton-Tucker ou Monk. Le premier d’entre eux a été le grand pari des Lakers cet été, qui l’ont renouvelé pour 20 millions en deux saisons. Ellington, bien qu’il soit l’un des grands tireurs de la NBA, n’aura pas beaucoup de minutes dans la rotation.

Attaquants : LeBron James, Trevor Ariza et Kent Bazemore

Avec LeBron comme superstar absolue des Lakers, la question est ici de savoir si ce sera Ariza (expert défensif) ou Bazemore (bon buteur de deux et trois points) qui occupera le rôle de remplaçant principal d”El Rey’.

Attaquant puissant : Anthony Davis, Carmelo Anthony

Peu à souligner dans un poste où Anthony Davis occupera l’essentiel des minutes, et Melo servira de buteur dès la deuxième unité. Peut-être, pour mettre un mais, compte tenu du fait que Davis se blesse fréquemment, il faudrait incorporer un autre joueur à ce poste.

Centres : Marc Gasol et Dwight Howard

Peut-être la position qui génère le plus de doutes pour le fan des Lakers. À 36 ans, Gasol a montré qu’il ne devait plus trop fatiguer son physique. Et il en va de même pour Howard. Dans de nombreux matchs, vous devrez probablement recourir à la décision d’élever Anthony Davis à la position de « 5 ». Mais, sans aucun doute, c’est la position la plus faible de la liste des Lakers de Los Angeles.