Analyse: Nintendo gère sa nouvelle entreprise de consoles Switch selon un ancien ensemble de règles

Le nouveau Switch OLED. (Image Nintendo)

Ce qui n’est pas dans le nouveau modèle Nintendo Switch est aussi intéressant que ce qui l’est, et cela vous en dit long sur la stratégie commerciale de Nintendo et sur la façon dont les gens utilisent le système.

Nintendo a annoncé mardi qu’une nouvelle version de sa console, la Switch OLED, sortira le 8 octobre, aux côtés de la Metroid Dread récemment annoncée.

L’existence d’un nouveau modèle a été divulguée il y a des mois et la spéculation des consommateurs n’a cessé de sévir depuis. La Switch est actuellement la console de jeu la plus vendue au monde, et ce depuis plus de deux ans, mais elle n’est pas sans défauts.

C’est un système de faible puissance de par sa conception, par exemple, avec une fraction de la puissance de la PlayStation 5 ou de la Xbox Series X. De nombreux consommateurs et analystes ont ouvertement fantasmé sur la possibilité d’un “Switch Pro”, une édition améliorée comme la Xbox de Microsoft. One X, qui rapprocherait les graphismes du Switch de ceux de ses concurrents sur console.

Plus important encore, Nintendo a été inexplicablement silencieux sur le sujet de la « dérive Joy-Con ». Il y a un défaut avec les contrôleurs polyvalents et intégrés du Switch qui les fait s’user de manière inexplicable rapidement, en particulier s’ils sont utilisés pour jouer à des jeux à fort impact comme Super Smash Bros. Ultimate.

Nintendo a déclaré dans une déclaration à . que la configuration et les fonctionnalités du contrôleur Joy-Con n’avaient pas changé avec le modèle OLED.

Un rafraîchissement du matériel aurait été l’occasion idéale pour Nintendo de résoudre ces problèmes.

Au lieu de cela, les améliorations sur le Switch OLED sont relativement subtiles.

C’est une technologie nettement meilleure que la version de lancement, le modèle révisé 2019 ou les éditions Lite de la Switch, avec un certain nombre de fonctionnalités qui offriront une “qualité de vie” nettement meilleure aux utilisateurs, mais c’est toujours le même vieux Commutateur sous le capot.

Une maquette de l’emballage du Switch OLED. (Image Nintendo)

Ces fonctionnalités incluent un écran OLED (diode électroluminescente organique) légèrement plus grand et plus lumineux pour des graphiques plus nets en mode portable; plus du double du stockage interne intégré de la version précédente ; un support réglable intégré à l’arrière de l’appareil ; et un port Ethernet intégré pour le jeu en ligne filaire.

La dernière caractéristique est plus importante qu’il n’y paraît. De nombreux jeux vidéo multijoueurs sont très sensibles au décalage, en particulier le Super Smash Bros. Ultimate susmentionné, donc essayer de les jouer via une connexion sans fil est souvent frustrant.

Le modèle actuel du Switch ne fournit que le WiFi prêt à l’emploi, à moins que les joueurs n’investissent dans un adaptateur LAN USB de 30 $. La décision d’ajouter un port Ethernet intégré est l’une des décisions les plus conviviales en ligne que Nintendo ait prises ces derniers temps, en particulier pour la scène Smash.

Encore une fois, cependant, ce n’est qu’un bonus de qualité de vie. L’édition OLED du Switch est un package solide pour les personnes qui n’ont pas encore acheté le système ou qui ne possèdent qu’un Switch Lite. Mais pour les propriétaires de Switch existants, cela vaut à peine la mise à niveau.

Pour être juste envers Nintendo, si un “Switch Pro” avait jamais été sur la table, cela aurait été une mauvaise année pour cela. La pénurie actuelle de puces affecte toujours la fabrication électronique dans le monde entier, au point que même le nouvel écran OLED pour le Switch est susceptible d’être affecté. Produire un nouveau Switch plus puissant dans le climat actuel était probablement une chimère.

Alors pourquoi s’embêter avec une nouvelle version de la Switch ?

D’une part, la plupart des bonus de l’édition OLED sont spécifiquement là pour profiter du mode portable du matériel. Il est plus facile à positionner, contient plus de jeux, a un meilleur son et dispose d’un écran légèrement plus grand et plus beau. Cela suggère qu’en ce qui concerne Nintendo, le public principal de la Switch la considère comme un système portable.

Plus important encore, la sortie d’un nouveau Switch maintenant, à ce stade de la vie du système, est l’une des plus anciennes astuces de Nintendo. Tous ses anciens systèmes portables, tels que Game Boy, DS et 3DS, ont subi plusieurs révisions matérielles tout au long de leur cycle de vie.

Les systèmes portables de Nintendo sont réputés pour avoir utilisé plusieurs versions de leur matériel tout au long de leur durée de vie. À gauche, une édition de lancement de la Nintendo DS 2004 ; à droite, une Nintendo DS Lite 2006. (Photo de Thomas Wilde)

Parfois, cela changeait radicalement le matériel, comme le passage entre le Game Boy Advance original et le Game Boy Advance SP rétro-éclairé et à clapet. D’autres fois, il a simplement réduit l’unité existante, comme le passage de la grosse Nintendo DS à la DS Lite plus mince.

Cela a souvent semblé ridicule aux fans de Nintendo, mais d’un point de vue commercial, il y a une méthode à la folie ici, comme l’explique Mat Piscatella du NPD Group :

À l’époque, les révisions des portables de Nintendo stabilisaient la courbe de la demande et raffermissaient les ASP. Ils visaient à maintenir les performances de vente et à empêcher l’attraction des baisses de prix et des stocks périmés. Le Switch OLED est tout droit sorti de ce livre de jeu à succès. – Mat Piscatella (@MatPiscatella) 6 juillet 2021

Les propriétaires de Switch existants peuvent être déçus ici, et pour cause, mais le Switch OLED ne leur est pas destiné. Une poignée de purs et durs peuvent profiter de l’occasion pour passer au modèle suivant, mais l’OLED s’adresse entièrement aux nouveaux acheteurs, tout en continuant à justifier le prix actuel du commutateur.

Il est intéressant de voir Nintendo suivre son modèle de ses systèmes portables pour le Switch, par opposition à ses générations précédentes de matériel de console. Alors qu’il y avait de nouveaux modèles en fin de vie de la NES et de la SNES, ainsi que le module complémentaire Jumper Pak pour la Nintendo 64, Nintendo avait tendance à aborder ses consoles de manière plus traditionnelle. Ce que vous aviez dans une console Nintendo le jour du lancement était plus ou moins ce que vous obtiendriez si vous en achetiez une la veille de leur interruption.

Avec ses systèmes portables, cependant, Nintendo a librement utilisé de petits changements matériels et des changements cosmétiques pour essayer d’attirer de nouveaux publics sur chaque système. En adoptant une pratique similaire avec la Switch, cela suggère que Nintendo adopte une stratégie similaire avec tous ses anciens ordinateurs de poche. Ces améliorations progressives et ces nouvelles couleurs ne sont pas là pour essayer de traire le public existant ; Nintendo essaie d’attirer de nouveaux acheteurs ici.

Cela semble également indiquer que, du moins du point de vue de Nintendo, la portabilité de la Switch est un facteur majeur de son succès, sinon la principale raison de celui-ci, et continuera probablement d’être une priorité de développement à l’avenir.

Pour le moment, cependant, le Switch OLED est que Nintendo n’essaie pas de réparer ce qui n’est pas vraiment cassé. Bien que le commutateur ait ses problèmes, et que ceux-ci ne soient pas résolus de manière réelle par l’OLED, la nouvelle version est clairement le meilleur commutateur à ce jour. Sur le papier, c’est un choix facile pour les nouveaux fans, les gardiens de clôture ou les personnes qui ont l’intention de recommencer à voyager, d’autant plus que la saison des vacances de 2021 commence. Le Switch OLED n’est certainement pas ce que la foule des passionnés recherchait, mais c’est la dernière utilisation d’une stratégie réussie que Nintendo utilise depuis près de 30 ans.