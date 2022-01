Analyse rétro : comment Madrid, blessé par Zidane, a humilié le Liverpool heavy-metal de Klopp

La prémisse du Real Madrid face à Liverpool en quart de finale de l’UEFA Champions League en 2021 n’était pas aussi glorieuse que lorsqu’ils se sont rencontrés il y a trois ans à Kiev, en finale elle-même. Mais il y avait quelque chose de plus émouvant et de plus intense à propos de l’équipe du Real Madrid en 2021. C’était une équipe dépourvue du joueur qui a marqué 50 buts par saison sans poser de questions. C’était une équipe paralysée avec des blessures et des attaquants sous-performants. C’était une équipe avec un capitaine blessé qui n’était pas sûr de son avenir. Mais plus important encore, c’était une équipe avec un manager qui subissait une immense pression pour être à la hauteur du niveau d’attente extraterrestre qu’il s’était lui-même créé.

De l’autre côté, on avait le Liverpool de Jurgen Klopp, les ambassadeurs de la marque pour le football heavy-metal, du temple du gagenpressing, épaulé par l’adoration de la presse britannique. Lorsque l’arbitre allemand Felix Brych a sifflé le coup d’envoi dans les installations ultramodernes de Valdebebas, tout cela est passé par la fenêtre et le Real Madrid a canalisé son ADN de la Ligue des champions avec un effet dévastateur.

Aucune des deux équipes n’a pu aligner ses XI de premier choix, mais Zidane avait toujours la réalité la plus difficile. Trois joueurs de sa défense préférée manquaient à l’appel. Lucas Vazquez, Eder Militao et Nacho n’étaient pas vraiment considérés comme le personnel idéal pour faire face à l’approche intense de Liverpool pour un match de cette ampleur à ce moment de la saison. Vinicius Jr n’était pas non plus le joueur qu’il est cette saison à l’époque. La seule échappatoire de Zidane à la raison était dans son milieu de terrain avec Toni Kroos, Luka Modric et Casemiro.

Real Madrid: Courtois, Lucas, Militao, Nacho, Mendy, Kroos, Casemiro, Modric, Vinicius, Benzema, Asensio.

Liverpool : Allison, Trent, Phillips, Kabak, Robertson, Wijnaldum, Fabinho, Keita, Mane, Jota, Salah.

La grande discipline de position du trio KCM était à l’honneur. Toni Kroos était le principal orchestrateur des choses à gauche — tout passait par lui. Madrid a beaucoup recyclé sa possession sur les deux flancs. Le positionnement moyen de Lucas Vazquez était légèrement plus prudent que celui de Ferland Mendy sur l’autre flanc. Vinicius Jr a eu la liberté de faire des courses derrière les défenseurs centraux de Liverpool. L’implication de possession d’Asensio était minime mais cela a produit un but pour Madrid.

Réseau de passes du Real Madrid contre Liverpool, match aller des quarts de finale de l’UCL, 2020-21. Réalisé par @mhassanfootball pour @managingmadrid

Liverpool, en revanche, n’a pas été autorisé à jouer son jeu naturel. Leur progression de balle a stagné pendant de longues périodes de match. Ils ont essayé de surcharger un flanc pour créer de l’espace sur l’autre. Mais ils ne pouvaient pas exploiter ces espaces aussi bien qu’ils le voulaient.

Réseau de passes de Liverpool contre le Real Madrid, match aller des quarts de finale de l’UCL, 2020-21. Réalisé par @mhassanfootball pour @managingmadrid

Le Real Madrid a pris le contrôle total du jeu grâce à son milieu de terrain. Les trois meilleurs groupes de passes de Madrid de ce match étaient tous au milieu du tiers du terrain. La qualité, le sang-froid et la vision du milieu de terrain madrilène étaient trop difficiles à gérer pour Liverpool.

Lorsqu’il s’agissait de percer les demi-espaces, Madrid a dominé le flanc gauche avec Toni Kroos, Ferland Mendy, Vinicius Jr et même Karim Benzema opérant parfois dans cette partie du terrain.

Les 3 meilleurs groupes de passes du Real Madrid contre Liverpool, quart de finale de l’UCL, match aller, 2020-21Réalisé par @mhassanfootball pour @managingmadrid

Passes du Real Madrid dans les demi-espaces contre Liverpool, quart de finale de l’UCL, match aller, 2020-21Réalisé par @mhassanfootball pour @managingmadrid

En termes de performances individuelles, Eder Militao s’est montré à la hauteur et a réalisé une solide sortie défensive malgré le fait que Madrid ait concédé un but à l’extérieur qui n’a finalement pas suffi à Liverpool. Militao avait des dégagements dans des zones clés de la surface de réparation de Madrid et a remporté des batailles aériennes vitales. Au milieu de terrain, Toni Kroos a donné une leçon de passage à Liverpool avec notamment la création d’une glorieuse passe décisive à Vinicius Jr de sa propre moitié.

Sur le plan collectif, le Real Madrid a inscrit 16 tentatives au but contre sept pour Liverpool. Jurgen Klopp a fait venir Thiago, Roberto Firmino et Xherdan Shaqiri en seconde période en vain. Zidane n’a utilisé que deux de ses remplaçants à Fede Valverde et Rodrygo, laissant la place à Vinicius et Asensio. Madrid a remporté le match assez confortablement avec un score de 3 à 1.

Après le match, Klopp a déclaré que le stade Alfredo Di Stefano n’était pas un stade approprié et ils s’attendent à un spectacle différent à Anfield la semaine prochaine. L’équipe de Klopp n’a cependant pas pu changer son destin sur son terrain non plus dans un match où Zidane a dû affronter Fede Valverde en tant qu’arrière droit alors que les blessures du Real Madrid s’aggravaient.

Nous attendons avec impatience une nouvelle année 2022 avec une nouvelle énergie mais ce jeu de 2021 restera à jamais parmi les favoris.