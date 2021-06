Analyse septième match Brooklyn Nets Milwaukee Bucks

La légende de la NBA est basée sur des jeux comme celui auquel ils joueront Filets de Brooklyn Oui dollars de Milwaukee à l’aube du samedi au dimanche en Espagne. Les Playoffs NBA 2021 Ils affrontent l’un de leurs moments stellaires avec un duel à vie ou à mort entre deux franchises dont l’objectif incontournable est de remporter le ring, alors l’un des deux repartira avec le sentiment d’avoir échoué. À la fin de la saison régulière, il était acquis que cette égalité pourrait définir beaucoup de choses qui se passeraient dans la dernière ligne droite pour être champion et les attentes ont été dépassées. Blessures de stars, changements tactiques permanents et exhibitions individuelles ont assaisonné un match nul qui devra faire face à un match décisif obligatoire pour tous les amoureux de ce sport.

Brooklyn Nets, facteur de cour favorable et doutes avec Irving

Toute autre équipe serait déjà éliminée après les énormes difficultés que les New-Yorkais ont traversées, avec des blessures à deux de leurs grandes stars incluses. Joe Harris est incapable de maintenir la grande performance du triple qu’il a montré toute la saison, et seules des performances sporadiques de Jeff Green et un bon ton général de Blake Griffin ont accompagné les exploits d’un Kevin Durant qui doit être suivi vivant dans la cravate. . Ils ont réussi à remporter le cinquième match, sans Irving et avec Harden épuisé, et ils ont pansé leurs blessures pour atteindre le septième avec une énergie renouvelée.

“Je dois avoir le ballon entre les mains dans les moments décisifs, je sais que je ne prétends pas être un héros et qu’il m’est impossible de gagner un match seul, la seule chose que je veux c’est que le jeu coule et pouvoir aider l’équipe, en marquant ou en passant”, a déclaré sur ESPN un Durant qui reçoit une défense efficace du vétéran PJ Tucker, avec l’aide de Brook López pour essayer d’atténuer l’influence de Kevin et de ne pas re-signer une performance légendaire comme celui du cinquième match. Les ajustements défensifs des Bucks dépendront en grande partie de l’avenir du match final.

L’optimisme haussier des Milwaukee Bucks grâce à Middleton et Antetokounmpo

“Personne n’a dit que ça allait être facile, mais nous avons travaillé toute l’année pour arriver à cette situation et je pense que nous sommes capables de gagner”, a déclaré le Grec après avoir été la clé de la victoire du sixième match. Sa nouvelle stratégie consistant à renoncer aux 3 points pour être encore plus incisif au panier et s’appuyer sur des coéquipiers très répandus a très bien fonctionné, et il devrait redoubler sa mise. C’est plus facile à supposer en voyant les excellentes performances de Khris Middleton et Jrue Holiday, écuyers dignes de confiance de la Grèce.