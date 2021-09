Analyse SUSHI : nous nous attendons à un recul pour les prochains jours

in

Le jeton natif DEX SushiSwap est à la hausse depuis 3 jours, et dans notre analyse Sushi, nous avons noté qu’il existe divers fondamentaux qui peuvent avoir déclenché le jeton plus haut ; comme le fait qu’il y a 2 jours la première vente de tokens non fongibles a été réalisée sur la plateforme MISO.

Avant d’entrer dans les détails, il convient de rappeler que le prix du Sushi est de 15,92 par rapport au dollar américain. Il enregistre également un gain sur les dernières 24 heures de 24,49 % et un cumul de gains de 38,50 % sur les 7 derniers jours.

Analyse des sushis en 4 heures. Source : TradingView.

Fondamentaux soutenant l’essor du sushi

Dans le premier séjour, nous avons souligné que, malgré la forte baisse généralisée que le marché a connu il y a quelques jours, ce n’était pas une raison suffisante pour arrêter l’élan généré par la vente du NFT Jay Pegs Auto Mart; La vente aux enchères a eu lieu sur la plate-forme MISO le 14 septembre, et depuis ce moment jusqu’à ce jour, le jeton a déjà augmenté de plus de 45%.

Vente du NFT Jay Pegs Auto Mart sur SushiSwap. Source : Twitter.

A noter que la vente de ce NFT a entraîné une augmentation considérable du volume social du token ces derniers jours ; passant de 2.033 points à 4.996. Cependant, il y a aussi d’autres nouvelles pertinentes dans le profil SushiSwap, l’une d’entre elles indique que SushiSwap a été intégré à Impermax Finance ; un fait qui a sûrement fini par pousser le prix des sushis à sa valeur actuelle.

Intégration de SushiSwap dans Impermax Finance. Source : Twitter.

Analyse pour les prochains jours

En ce moment, le prix teste 16 $, qui s’il dépassait, ladite résistance se serait déplacée vers 18 $. Même ainsi, à ce moment, les indicateurs montrent que l’actif est suracheté. Par conséquent, nous devrions voir une correction dans les prochaines heures jusqu’au premier support ; situé à 14,80 $.

Analyse du jeton Sushi sur une période de 4 heures. Source : TradingView.

De plus, l’indicateur MACD est supérieur à 0 point, ce qui indique qu’il y a toujours une dynamique haussière sur le marché. Cependant, la dernière bougie qui s’y forme est plus petite que celle qui la précède. C’est-à-dire que nous assistons à une diminution de la force des taureaux, qui à son tour est confirmée par le RSI.

Cela montre que les traders sont sur le point de commencer à tirer profit du dernier rallye. Depuis, elle se situe à 76 points et se dirige vers le sud.

En revanche, dans la temporalité journalière on note que le retracement de Fibonacci suggère que le prix pourrait chuter jusqu’au support qui se situe à 13,30$. Par conséquent, il serait idéal de tirer profit en ce moment en vendant les jetons Sushi; puisqu’on constate également une diminution du volume des transactions ; confirmant la possibilité d’un changement de tendance à moyen/court terme.

Points clés

Il faut être attentif à la clôture de la bougie journalière, car cela pourrait déterminer le cours de la tendance. Si nous voyons un retracement en dessous de 15 $, nous devrions attendre la correction du support qui est à 13,30 $.Si la bougie quotidienne clôture au-dessus de 16 $, le jeton Sushi n’aura aucune résistance jusqu’à 18 $.

Les informations contenues dans ce contenu doivent être prises à titre informatif uniquement, n’ayant en aucun cas l’intention d’inciter à l’achat / vente d’actifs financiers.

