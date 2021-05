Analyse tactique: Athletic Bilbao 1-3 Real Madrid Femenino

Le Real Madrid Femenino a battu l’Athletic Bilbao 3-1 dimanche grâce à une performance passionnante et de haute qualité à la fois sur et contre le ballon. David Aznar a sélectionné une formation que tout le monde pensait être le 4-3-3 normal que nous avons vu pendant la majeure partie de cette saison.

Le 4-3-3 attendu.

Au lieu de cela, Aznar est allé avec une approche 4-3-3 faux neuf; Kosovare Asllani a navigué dans l’espace entre les lignes tandis que les ailiers Sofia Jakobsson et Marta Cardona étaient assis haut et étroit, menaçant constamment les canaux.

La structure d’aspect diamant.

Ce n’était pas la première fois qu’Aznar essayait quelque chose comme ça. Les précédentes itérations du diamant 4-4-2 – ce qui revient à jouer avec un attaquant en baisse et deux attaquants occupant la ligne défensive – avaient aidé la résistance de la presse madrilène mais ont échoué dans le dernier tiers.

La différence par rapport à l’Athletic Bilbao était la discipline positionnelle de Jakobsson et Cardona. Alors qu’auparavant, ils refusaient de rester au centre et suivaient leur envie naturelle de s’étirer jusqu’à la ligne de touche, le duo était bien meilleur pour s’acquitter de ses tâches contre la tenue basque. En conséquence, la ligne défensive de l’Athletic a été épinglée et forcée de se congestionner horizontalement, donnant à Asllani et aux arrières Olga Carmona et Kenti Robles le temps et l’espace pour recevoir.

Il faut noter que Cardona avait l’air plus à l’aise dans ce rôle et que Sofia a commencé à dériver plus large pour prendre le ballon au fur et à mesure que le match avançait, mais ce dernier facteur n’était pas assez courant pour déstabiliser l’approche offensive.

La forme du diamant a également été vue en défense: à la fois pour le pressage élevé et lorsque Madrid s’est assis profondément.

Cependant, il était plus pertinent dans les zones avancées, où l’étroitesse des trois avant a permis une bonne contre-pression et une forte reprise de possession lorsque l’opposition a construit de l’arrière.

J’ai fortement critiqué la tactique de David Aznar au cours de la saison, mais le crédit est dû – ses idées sous-jacentes étaient fondamentalement solides et il a amené ses joueurs à adhérer et à exécuter les besoins de son système. Le résultat a été un football dominant qui a mis le match à l’écart en cinquante minutes et a rapproché le Real Madrid d’un pas de plus pour entendre le nouvel hymne de la Ligue des champions la saison prochaine.