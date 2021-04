Analyse tactique: ce que le Bayern Munich peut attendre tactiquement du «mini-Mourinho» Julian Nagelsmann

L’une des meilleures anecdotes que vous puissiez trouver sur Julian Nagelsmann est la façon dont il a été initié au rôle d’entraîneur-chef.

Après une carrière commencée chez deux rivaux bavarois du Bayern Munich – Augsbourg et 1860 Munich – il s’est blessé au genou et a été contraint de quitter le jeu à l’âge de 21 ans en 2008. Il a rebondi d’un rôle de scoutisme sous Thomas Tuchel – deuxième entraîneur de l’équipe d’Augsbourg. en 2008 – à la gestion de plusieurs équipes de jeunes à 1860 Munich. De là, il a quitté la Bavière pour la première fois de sa carrière de footballeur pour occuper un emploi dans le Bade-Wurtemberg dans les équipes de l’académie de Hoffenheim.

Après des années de travail dans leurs rangs de jeunes, en 2015, Nagelsmann a été sélectionné pour être l’entraîneur de la première équipe de Hoffenheim à partir de la saison suivante de 2016/2017. Cependant, leur manager pour la saison 2015/2016, Huub Stevens, a démissionné en février en raison d’une mauvaise santé. Au moment où Nagelsmann a été essentiellement forcé à occuper ce poste, son équipe était deuxième de la ligue avec 14 matchs à jouer et sept points en toute sécurité.

L’équipe de Nagelsmann a ensuite eu une larme, remportant la moitié de ses matchs restants et terminant un point par sécurité. L’année suivante, il a guidé Hoffenheim vers une 4e place et leur première candidature en UEFA Champions League dans l’histoire de l’équipe.

Ceux qui ont suivi la Bundesliga connaissent l’esprit et les tactiques qui ont conduit à de multiples distinctions du monde du football pour Julian Nagelsmann. Sa signature a été liée à des équipes telles que Tottenham Hotspur et Manchester United au cours des dernières années. L’ancien gardien international de Hoffenheim et de l’Allemagne, Tim Wiese, l’a surnommé «mini-Mourinho» lors de son passage à l’académie de Sinsheim.

Mais alors que le Bayern est sur le point de signer l’actuel manager du RB Leipzig, il est important pour nous de comprendre comment Nagelsmann gère ses équipes, quelles sont ses philosophies et à quoi s’attendre de lui à l’avenir à Die Rekordmeister.

Jeu du jeune homme

L’académie de TSG Hoffenheim est meilleure que la plupart. Au cours des dernières années, ils ont développé des joueurs tels que Niklas Süle, Jonas Hoffman, Davie Selke, Nadiem Amiri et Sead Kolasinac.

Après avoir été entraîneur de l’académie à Hoffenheim, Nagelsmann a acquis une perspective clé sur l’importance d’une académie de jeunes pour la première équipe. Sa volonté de promouvoir, d’acheter et d’utiliser de jeunes joueurs est devenue un facteur clé du succès de ses équipes.

Regardons la liste des joueurs promus par Nagelsmann pendant son séjour à Hoffenheim qui ont obtenu un temps de jeu important au cours de ses trois saisons au club:

Stefan Posch, l’un des partants réguliers de l’équipe contre le défenseur central Denis Geiger, s’est blessé cette saison, mais le numéro 8 intelligent Kevin Akpoguma, un ailier clé Christoph Baumgartner, largement considéré comme le meilleur joueur de cette équipe.

Si vous pensez que c’est spécial, jetez un œil aux joueurs qu’il a amenés via le marché des transferts:

Frais via TransfermarktJake Fenner

Alors qu’un certain nombre de ces joueurs ne sont plus à Hoffenheim, leur temps de jeu sous Nagelsmann a aidé à montrer au monde leurs talents et les a amenés à des endroits où ils pourraient réussir.

Considérez maintenant à quel point l’académie RB Leipzig s’est améliorée récemment.

Bien que Nagelsmann ne soit pas responsable de la promotion de joueurs tels que Dayot Upamecano, Ibrahima Konate ou Marcel Sabitzer, il est chargé de les mettre en position de réussir, ce qu’il a bien fait. Leipzig a actuellement un effectif moyen de seulement 24,6 ans, seuls Peter Gulasci, Philipp Tschauner et Kevin Kampl ayant 30 ans.

Ses acquisitions dans l’équipe se sont toutes tournées vers des joueurs plus jeunes et abordables. Même à son départ, Leipzig devrait toujours être tourné vers l’avenir:

Jake Fenner

Par rapport au Bayern, cela signifie que les joueurs que nous attendions depuis longtemps de voir briller sous les projecteurs pourraient avoir une chance. Pour l’instant, nous examinerons les milieux de terrain lorsque nous parlerons de la défense dans la section suivante. Compte tenu de l’importance de Sebastian Rudy pour ses succès à Hoffenheim, mes yeux se tournent vers le milieu de terrain pivot progressif Marc Roca. Bien que les positions soient relativement bloquées par Joshua Kimmich et Leon Goretzka, je ne laisserai pas passer Nagelsmann pour donner aux jeunes joueurs de la formation comme Roca un bon moment de départ.

Plus important encore, l’arrivée de Nagelsmann pourrait indiquer une plus grande dépendance au développement des jeunes. Avec la majeure partie du vieillissement du noyau du Bayern, le temps viendra bientôt pour les remplaçants. À mesure que les frais de transfert des jeunes joueurs vedettes augmenteront, il deviendra de plus en plus difficile de les arracher des mains de leurs clubs locaux. Un investissement plus profond dans l’avenir à la Säbener Strasse est de bon augure pour l’avenir.

Fluidité défensive

Quand un manager est comparé à Jose Mourinho, on en tire souvent la conclusion qu’il s’appuie sur des défenseurs avec un taux de travail élevé, et Nagelsmann ne fait pas exception. Cependant, il existe une différence majeure dans la façon dont les deux managers opèrent leurs backlines et leurs manœuvres défensives.

Alors que le Mourinho traditionnel reposait sur des blocs défensifs profonds, Nagelsmann est plus apte au pressage Rangnick-esque, avec sa propre torsion. Il a tendance à varier ses tactiques en fonction des adversaires et a expérimenté les formes de ses équipes. Cela permet à son équipe de rester flexible et de spécialiser sa défense en fonction du style d’attaque de chaque adversaire.

Dans son jeu pressant, Nagelsmann a tendance à utiliser des joueurs aux trois niveaux de jeu pour intervenir. À Leipzig, il n’est pas rare de voir des joueurs d’aile se joindre à un milieu de terrain central et à un arrière extérieur pour tenter de gagner le ballon. Bien que cela semble imprudent, les équipes de Nagelsmann sont implacables pour couper les voies de dépassement et appliquer une pression aiguë et chirurgicale. À Hoffenheim, il était courant que des arrières extérieurs fassent pression sur le terrain pour arrêter les attaques sur un certain flanc. Avec le milieu de terrain central le plus proche de l’aile vulnérable se joignant à la presse, le reste de l’équipe tournait pour garder la forme tout en exerçant une pression accrue sur les zones de besoin.

Au-delà de cela, Leipzig est incroyable dans sa capacité à se venger après avoir perdu le ballon. Des joueurs comme Sabitzer deviennent implacables en se précipitant pour se maintenir en forme et arrêter les contre-attaques avant même qu’elles ne commencent.

Ce n’est pas une raison pour laquelle les équipes de Nagelsmann ont été parmi les meilleurs régimes défensifs de la ligue au cours des cinq dernières saisons.

Nagelsmann a dirigé les équipes dans les buts autorisés par saisonJake Fenner

Au cours des cinq saisons de Nagelsmann à la tête des équipes de Bundesliga, il a terminé dans la moitié supérieure du tableau des buts autorisés dans toutes les saisons sauf la saison 2017/2018. Le RB Leipzig est actuellement en passe de remporter le titre d’Équipe défensive de l’année pour cette saison. Il n’y a qu’un écart de sept buts entre eux et le VfL Wolfsburg, mais étant donné que la moyenne de Leipzig n’est que de 0,8 but par match et n’a jamais abandonné sept buts en trois matchs cette saison, les choses semblent relativement sûres pour le moment.

Même quand même, il y a des excuses assez bonnes pour les manquements précédents dans la forme défensive. La saison 2016/2017 a été une évasion pour la défense de Hoffenheim et cela a montré la fenêtre de transfert estivale de 2017. Malgré l’arrivée de défenseurs comme Nico Schulz du Borussia Mönchengladbach, il n’y avait pas assez de qualité dans l’équipe pour compenser quatre énormes. pertes: Jeremy Toljan à Dortmund, Fabian Schär au Deportivo La Coruña, et Sebastian Rudy et Niklas Süle au Bayern Munich.

Photo de Hasan Bratic / DeFodi Images via .

La perte d’un pivot clé à Rudy avec trois défenseurs centraux de qualité de départ n’était pas facilement remplaçable et cela se voyait. La saison suivante, ils n’ont pu acquérir Kasim Adams qu’en prêtant trois autres défenseurs.

Leur corps d’arrière central cette saison était composé de Kevin Vogt, Benjamin Hübner, Stefan Posch et Ermin Bicakcic.

Cette équipe a terminé 3e de la ligue.

À son arrivée à Leipzig, Naglesmann a eu la chance d’avoir une ligne arrière composée de jeunes prometteurs comme Upamecano, Konate, Lukas Klostermann et Nordi Mukiele. Leur énergie s’accordait bien avec le système de Nagelsmann et a produit des résultats fantastiques.

Alors qu’est-ce que cela signifie pour le Bayern? Un changement dans la presse du Bayern pourrait être un bon signe pour une équipe qui a connu des difficultés défensives cette année. Une dépendance excessive à l’égard d’une ligne haute a souvent exposé le Bayern, conduisant à des objectifs peu recommandables. Avec une ligne de fond dans un lieu de changement pour le moment, Nagelsmann pourrait mouler les défenseurs dans son système. Süle a déjà travaillé dans ce système. Alphonso Davies et Benjamin Pavard sont encore assez jeunes pour apprendre, le premier ayant apparemment besoin d’une réinitialisation défensive. Quant à Chris Richards, la promesse qu’il a montrée à Hoffenheim a probablement attiré l’attention de Nagelsmann et il est fort probable que, compte tenu du temps et de la direction, il pourrait devenir le prochain grand défenseur central du Bayern.

Faites face à la nouvelle infraction, (relativement) identique à l’ancienne infraction

Maintenant, en ce qui concerne l’attaque, les systèmes de Nagelsmann fonctionnent de la même manière que ceux utilisés à l’Allianz Arena.

Dans les deux systèmes, le jeu commencera généralement avec les arrières centraux passant dans les deux sens pour trouver des voies de dépassement ouvertes. Souvent, les deux systèmes déploient des passes incisives vers des joueurs plus avancés dans le but d’établir une pression.

Là où les systèmes diffèrent, c’est comment ils vont à partir de là. Alors que le Bayern a tendance à fouiller autour du bord de la boîte à la recherche de bosses dans l’armure défensive, la jeunesse de Leipzig leur donne la possibilité de faire des passes cliniques à une touche pour briser rapidement les défenses. Une seule touche passe aux joueurs Sabitzer et Nkunku, ce qui les incite à rejeter les choses vers les attaquants venant en sens inverse dans n’importe quelle direction. Cela permet aux ailiers de grimper sur le terrain avec des arrières extérieurs qui suivent souvent la montée.

En repensant à l’époque de Timo Werner, le jeu de contre-attaque a été extrêmement important pour Leipzig. Même maintenant sans leur ancien talisman, le jeu rapide des ailes a été essentiel au succès de l’équipe ces dernières années. Alors que l’ajout d’un pas plus lent, plus traditionnel. 9 à Alexander Sörloth n’a pas produit de résultats similaires, le dynamisme des milieux de terrain de Leipzig – en particulier Forsberg, Nkunku et Sabitzer – a semblé compenser les choses jusqu’à présent, du moins assez bien pour que Leipzig se batte pour le titre.

Au Bayern, cela semble être le paradis pour deux joueurs en particulier: Kingsley Coman et Alphonso Davies.

En commençant par Davies, un coup d’œil aux statistiques de Leipzig montre un moule parfait pour ce que le jeune Canadien peut devenir. L’aile gauche abrite généralement l’un des deux joueurs de Leipzig: Angeliño ou Marcel Halstenberg. Cette saison, le premier compte quatre buts et quatre passes en 24 matchs. Ce dernier compte deux buts et deux passes en 22 matchs. Dans ce qui a été une année en baisse pour Phonzie statistiquement (1G / 2a / 20 jeux), ce nouveau système pourrait donner vie à son jeu.

Quant à Coman, sa tendance à être plus directe que ses homologues sur les ailes se prêtera à de bons résultats. Si Nagelsmann dispose d’une marge de manœuvre créative dans ce département, Coman devrait pouvoir bien s’intégrer.

Cela ne veut pas dire que des joueurs comme Serge Gnabry et Leroy Sane, qui ont tendance à être des éléments clés dans la construction, ne réussiront pas. Si quoi que ce soit, nous pourrions voir leurs chiffres augmenter en termes de but.

Les équipes de Nagelsmann créent souvent des occasions. Au cours de ses cinq années à la tête d’équipes allemandes de haut vol, ses équipes ont terminé T-3e, 2e, 4e, 2e et 2e en différence de buts. Dans toute la saison, sauf cette saison, Nagelsmann a terminé dans le top quatre des buts marqués.

La question générale qui se pose est de savoir si les joueurs du Bayern achèteront ou non son système – ou si son système peut être utilisé du tout. La structure traditionnelle du Bayern a étranglé certains managers (long regard dur vers Niko Kovac) et n’est pas aussi flexible que ce à quoi Nagelsmann est habitué.

Ce que le Bayern Munich doit réaliser, c’est ce qu’il obtient vraiment à Nagelsmann: l’un des esprits tactiques les plus brillants du football mondial. Tout comme il ne faut pas essayer d’apprivoiser un cheval sauvage, le Bayern devrait lui donner la chance d’être créatif et innovant sur le terrain.

Parce que s’ils essaient de l’apprivoiser, ils peuvent finir par être blessés, vaincus et cruellement déçus.