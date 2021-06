Analyse tactique : le mouvement off-ball de Lorena Navarro contre Santa Teresa

Lorena Navarro n’a pas beaucoup joué cette saison, totalisant 496 minutes en championnat, dont la plupart proviennent de remplaçants. Contre Santa Teresa CD – une équipe qui a maintenant été reléguée – Lorena a eu un début rare et a fini par jouer les quatre-vingt-dix minutes complètes.

Cependant, c’est sa performance en première mi-temps qui est particulièrement intéressante, car la deuxième période était une affaire beaucoup moins sérieuse en raison de l’avance 4-0 du Real Madrid Femenino à la mi-temps.

Debout à 4’11” (1,51 m), Lorena possède des déficits physiques importants qui ont probablement constitué un gros obstacle à sa réussite en tant que footballeuse professionnelle. Elle a surmonté cela avec une capacité technique impressionnante en plus d’un mouvement hors ballon véritablement d’élite.

J’ai été honnêtement surpris par la rapidité de ses vitesses de traitement hier. Quelques balayages rapides par-dessus son épaule et elle s’est instantanément déplacée au rythme de ses coéquipiers, comblant les lacunes pour maintenir la structure offensive stable et créant un espace pour les autres avec son occupation centrale et sa présence entre les lignes.

Son mouvement diversifié et réactif et sa liaison habile et rapide constituent le type exact de profil qui s’adapte à des équipes de mieux en mieux. Elle peut s’adapter à toutes les stars qui l’entourent (avec toutes leurs préférences et tendances particulières) tout en ayant un effet tactique qui permet aux joueuses flashy comme Olga Carmona et Marta Cardona d’obtenir beaucoup de 1v1.

Le mouvement rusé de Lorena s’étend également dans la boîte, où elle a tout à fait l’instinct de tueur sur un temps de jeu limité. Elle a marqué le deuxième contre Santa Teresa dimanche, lui donnant 7 buts cette saison. Cela équivaut à 1,27 buts par 90 minutes – un total gonflé de la taille de l’échantillon sans aucun doute, mais néanmoins impressionnant.

Curieusement, l’une de ces sept frappes est venue contre Santa Teresa plus tôt dans la saison, lorsqu’elle a utilisé son positionnement et sa ruse pour ranger une tête libre pour gagner le match à mort.

Oui, c’est un joueur de 4’11” (1,51 m) marquant une tête.

Lorena n’est peut-être pas et ne sera peut-être jamais le visage de cette équipe, mais elle est l’archétype exact dont chaque grande équipe a besoin et il y a même un argument selon lequel elle aurait dû avoir plus de temps de jeu cette saison. Quoi qu’il en soit, vous devriez connaître son nom et garder un œil sur l’évolution de la carrière de la jeune femme de 20 ans.

En résumé, les compétences, le désintéressement et le QI footballistique de Lorena Navarro – qui lui permettent tous de jouer dans n’importe quelle position d’attaque – font d’elle une joueuse parfaite du Real Madrid et le club serait bien avisé de la garder dans les rangs pour aller de l’avant.