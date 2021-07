Analyse technique Chainlink : Le prix pourrait perdre un support très important à 15$

Les choses vont assez mal sur le marché de la cryptographie, car de plus en plus de Bitcoins sont déposés sur les bourses. LINK est l’un de ceux qui sont le plus touchés par le scénario actuel, et il semble maintenant être sur le point de perdre un niveau de support très important. Si vous voulez savoir où se dirige Chainlink, consultez cette analyse technique.

Au moment d’écrire ces lignes, LINK se négocie à 14,59 $, accumulant une perte de 5,63 % au cours des dernières 24 heures et de 20 % au cours des 7 derniers jours.

La chute est la conséquence d’une marée baissière générale dans l’écosystème, un produit de la faible confiance à court terme des investisseurs dans Bitcoin.

Maintenant, Chainlink doit se rétablir rapidement, car il pourrait générer un scénario plus pessimiste s’il ne le fait pas.

Analyse technique Chainlink : graphique hebdomadaire

Dans le graphique hebdomadaire LINK vs USDT, nous voyons comment la semaine qui vient de se terminer s’est développée avec une intention baissière significative, mettant le support à 15 $ en grave danger.

À l’heure actuelle, il semble que nous assistons au développement d’une dynamique baissière à court terme et qu’il reste encore du chemin à parcourir.

La faible présence d’acheteurs au-dessus du niveau de support nous indique que les pertes pourraient s’étendre un peu plus.

Nous avons tout de même remarqué une direction haussière clairement dominante, qui a porté le prix à un niveau record de 53 $.

La chute par rapport à ce maximum cumule jusqu’à présent une perte de 72,55%, sans doute assez pertinente.

Mais, il se peut qu’une grande partie de ceux qui ont acheté en 2020 entre 3$ et 5$, restent fermes en défendant le prix, car ils sont dans des profits qui tournent autour de 300%.

Pour le moment, les chances sont du côté d’une poursuite de la baisse. La perte de 15 $ semble ouvrir la voie à un prochain support hebdomadaire à 11,57 $.

Pour penser à acheter, la résistance à 19,24$ doit être surmontée, ce qui invalidera la succession de plus en plus bas des maximums et des plus bas observés sur le graphique hebdomadaire.

Analyste technique Chainlink. Graphique hebdomadaire LINK vs USDT. Source : TradingView.

Graphique journalier

En passant à une période plus courte, nous voyons la direction baissière à court terme plus évidente.

Rien qu’aujourd’hui, il semble que nous verrons enfin ce support à 15 $ être franchi. En faisant une analyse technique du graphique quotidien de Chainlink, un affichage des ventes est susceptible d’être vu à un minimum de 13,55 $.

Nous pourrions encore voir une fausse cassure, au cas où des acheteurs viendraient faire pression dans les prochaines heures. Cependant, ce n’est pas le scénario le plus probable pour le moment.

Si vous voulez profiter des prix bas pour accumuler, mais que vous cherchez une confirmation de force, vous pouvez regarder le graphique journalier pour attendre une formation continue de plus en plus bas et plus hauts, ce qui parlerait d’une tendance haussière à court terme. .

Toutes nos publications sont de nature informative, elles ne doivent donc en aucun cas être considérées comme des conseils en investissement.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport