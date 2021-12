Analyse technique : déconstruire le superbe premier match de Karim Benzema contre l’Athletic Club

Le Real Madrid a ajouté à sa séquence de 14 matchs sans défaite (la dernière défaite du club est survenue contre l’Espanyol il y a plus de deux mois) avec une victoire 2-1 sur l’Athletic Club à San Mames.

Karim Benzema était responsable d’avoir marqué les deux buts, ajoutant à son palmarès de la saison pour la Liga, et son premier but en particulier pourrait être un prétendant au but de la saison avec l’international français prenant une passe de Toni Kroos pour la première fois et la courbant à travers la face du but et dans le coin le plus éloigné.

J’ai détaillé la technique exquise de Benzema dans la vidéo suivante :

Le Dr Rajpal Brar, DPT est titulaire d’un doctorat en physiothérapie de l’Université du Nord de l’Arizona et dirige son propre cabinet en personne et en ligne. entreprise de médecine du sport et de performance, 3CB Performance, à West LA et Valencia, CA où il combine en outre ses expertise du mouvement et entraînement de fitness. Il travaille également dans un hôpital – ce qui lui donne de l’expérience avec des patients dans le cadre des soins de santé immédiats et des patients neurologiques (après un AVC, une lésion cérébrale) – et pratique depuis 4 ans. Brar s’entraîne également à UCLALe centre de recherche sur la conscience consciente (MARC) de , a une formation en entraînement de football pour les jeunes et analyse le Real Madrid d’un point de vue médical et des compétences pour la gestion de Madrid et sur sa propre chaîne YouTube. Vous pouvez le suivre sur Twitter à @3cbPerformance.